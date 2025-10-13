יום שני, 13.10.2025 שעה 09:44
בלומפילד מחכה להם: גלי וזיוי ברמן חזרו לישראל

הלב שוב שלם: אחרי 738 ימים בסיוט של שבי החמאס, התאומים התקבלו על ידי כוחות צה"ל כחלק מהעסקה לסיום המלחמה. וגם: הסיפור של שניהם ב-7 באוקטובר

|
עידן ברמן ועידו שחר (רדאד ג'בארה)
עידן ברמן ועידו שחר (רדאד ג'בארה)

הלב שוב שלם: אחרי 738 ימים שבלתי ניתנים לדמיון בסיוט של שבי החמאס, גלי וזיוי ברמן חזרו מהשבי! כחלק מההסכם בין המדינות בעזרת דונאלד טראמפ, כל החטופים יחזרו לארץ ותיגמר המלחמה הזו, כאשר כעת אצטדיון בלומפילד ממתין לרגע המצמרר בו הם ישובו לראות את מכבי תל אביב שלהם.

גלי וזיוי ברמן, בני 27 מכפר עזה, נחטפו משכונת הדור הצעיר בקיבוץ. גלי התעקש ב-7 באוקטובר לצאת אל ביתה של אמילי דמארי, ששבה ארצה בפעימה הראשונה בעסקה לצד רומי גונן ודורון שטיינברכר, מאחר שהייתה לבד. גלי וזיוי נולדו, גדלו וגם עבדו יחד. למשפחתם הגיעו עדויות לפיהן הם הוחזקו כנראה בנפרד בשבי.

גלי וזיוי ידועים בתור אוהדי מכבי תל אביב, כמו גם אמילי דמארי, ובמהלך התקופה שלהם בשבי הצהובים לא שכחו לרגע אותם, ובכל הזדמנות שהייתה להם הזכירו כמה חשוב להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר. טקסים, כיסאות ומה שאפשר – והנה, אחרי 738 ימים, הלב שוב שלם.

אוהדי מכבי תל אביב עם שלט להשבת גלי וזיוי ברמן (שחר גרוס)אוהדי מכבי תל אביב עם שלט להשבת גלי וזיוי ברמן (שחר גרוס)
