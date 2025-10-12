רבע 3, 03:16: הפועל ת"א - קריית אתא 54:61

יום חגיגי של כדורסל במסגרת המחזור הראשון של ליגת ווינר סל נחתם לו כעת, כאשר בשעה זו נערך המשחק האחרון מבין חמישה. הפועל תל אביב מתחילה את המסע שלה לעבר ניסיון לקחת אליפות, כשהיא מארחת את עירוני קריית אתא בהיכל מנורה מבטחים לקרב מסקרן.

האדומים פתחו מדהים את העונה. עלייה לגמר גביע ווינר, 0:2 ביורוליג אחרי ברצלונה ואנדולו, והכל היה נראה חלק, אבל כמה שהפסד אחד יכול להשכיח הכל. דימיטריס איטודיס וחניכיו חטפו סטירה כואבת עם הפסד למכבי תל אביב בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, אליו הגיעו פייבוריטים בבירור.

אמנם ניצחון על קריית אתא לא ישכיח את זה, אבל זה יהיה צעד ראשון לעבר כך. הפועל תל אביב מתחילה שבוע של שלושה משחקים, כשמיד לאחר המשחק הזה הם ימריאו לוולנסיה לקראת שחזור חצי גמר היורוקאפ אשתקד, ואז משחק נגד פאריס ביום שישי.

מנגד, הצפוניים סיימו את גביע ווינר עם שני ניצחונות ושני הפסדים וגם הגיעו לרבע הגמר, רק כדי להיעצר על ידי מכבי תל אביב למרות מאבק עיקש ומשחק צמוד, שנגמר רק בניצחון ב-2 נקודות עבור הצהובים. כעת, אלדד בנטוב וחניכיו ינסו לתת פייט גם לקבוצה השנייה מתל אביב, ולפתוח עונה עם סנסציה ענקית.

רבע ראשון: 21:23 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, אנטוניו בלייקני, גיא פלטין, תומר גינת וטאי אודיאסה.

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, מאליק הול, בודי יום, ודריוס האנה.

גינת קלע את הנקודות הראשונות, הול הגיב מנגד עם שלשה וניל תפר זריקה קשה מחצי מרחק. בדקות הראשונות אופיינו בקצב גבוה, כאשר אסייג מסר אסיסט להול וקלע בעצמו, ובצד האדום בלייקני רשם שלוש זריקות עונשין מדויקות. קולין מלקולם קבע מהפך ו-9:11 לקבוצתו עם שלוש נקודות רצופות. יום צלף שלשה במעבר, והוסיף אליה קליעת עונשין כדי להשלים מהלך של 4 נקודות ולהחזיר את היתרון לצד הלבן.

מסירה נהדרת של בר טימור מצאה את איתי שגב לדאנק נהדר, והגבוה השלים מהלך של שלוש נקודות מקו העונשין. הקבוצות המשיכו להחליף סלים, כאשר המשחק נעצר מספר פעמים לטוב זריקות מהקו. ג’אמפ שוט של ניל מחצי מרחק קבע 21:23 לאדומים בסיום הרבע הראשון.

רבע שני: 37:48 להפועל תל אביב

כריס ג’ונס פתח את הרבע עם סל יפה בצבע, והול הגיב מצידו עם שתיים בהטבעה. אסייג חילק את האסיסט הרביעי שלו ליובל הוכשטטר שסיים יפה. יום ביצע את העבירה הרביעית שלו בשלב מאוד מוקדם במשחק וירד לספסל של בנטוב. גינת רשם נקודות לזכות איטודיס, הול השתלט על החטאה של חברו לקבוצה ורשם םוטבק דאנק נהדר מצידו. ריצה קטנה של החבורה המארחת הקפיצה את ההפרש לתשע וגרמה למאמן היריבה לקחת פסק זמן.

הול המשיך להיות האיש של קריית אתא, כאשר הוא העלה את מאזנו של 17 נקודות עוד לפני המחצית, והחזיק לחלוטין את קבוצתו במשחק. שלשה של ניל גרמה למאמן היווני לקחת פסק זמן, 37:41 לקבוצתו. האדומים השכילו לפתוח פער מחדש בהובלת אניס, עוז בלייזר וג’ונס, ולחדרי ההלבשה ירדו ביתרון דו ספרתי, 37:48.

רבע שלישי:

אודיאסה קלע את הנקודות הראשונות במחצית השנייה, אך דור ענבי הגיב מנגד לאחר אסיסט נוסף של אסייג, וניל ויום הורידו את ההפרש לחד ספרתי, כאשר האדומים הוליכו 43:50. בלייקני המשיך לא למצוא את עצמו, וגם במחצית הרבע השלישי עמד על אפס קליעות מהשדה, עם 0/8. אסייג עלה חד וניצל את חוסר היכולת של היריבה לקלוע שלשות, וסל נהדר שלו צימק לשלוש הפרש בלבד, ולצד ששת האסיסטים שלו הוא רשם 6 נקודות.

הול רשם את העבירה החמישית שלו וסיים את המשחק בשלב מוקדם. איתי שגב קלע מספר זריקות עונשין שהעלו את קבוצתו ליתרון 10, אך נואה לוק החזיר מיד עם שלשה.