חשש בקריית גת שאלמוג מלול סיים את העונה

אם לא די בפציעתם של אליאור משלי ויוסף טוואבה, הרי שמכבי קריית גת עלולה לאבד לתקופה ארוכה את אלמוג מלול, היות ובמשחק הליגה האחרון, מסוף השבוע, ב-2:2 מול מ.כ. כפר סבא, נאנק מכאבים, לא אחת, במהלך ההתמודדות, מה העלה את החשש כי פציעה חמורה בעניינו. בדיקה שצפוי לבצע תכריע מה חומרת הפציעה והאם במכבי קריית גת יצטרכו למצוא שוער חדש.

לאחר הבדיקה שיערוך אלמוג, במכבי קריית גת יהיו חכמים לגביו, כשבמועדון מקווים שמדובר בפציעה של שבוע גג שבועיים, שבמשך התקופה הזו יוכלו להסתדר, עד אשר יחזור. באם מדובר במשהו חמור בהרבה, ייתכן ואלמוג ימשיך לקבל שכרו דרך ביטוח לאומי ואז תתכנס הנהלת קריית גת ותחליט מי יהיה השוער הבא של הקבוצה שמכוונת גבוה ככל האפשר העונה.

בתוך כך, במ.ס. קריית ים אישרו ל-ONE כי עמית סרוסי, שוערה עד למשחק הליגה השני בליגה הלאומית, שוחרר וללא קבוצה לעת עתה. עדיין לא רשמי ולא בטוח כלל, אך יש לציין כי שמו עלה בקנה במכבי קריית גת, הרי שבמועדון מכירים ביכולותיו ויודעים שאם יש ראוי להחליף את אלמוג מלול זה עמית סרוסי, שהיה חלק מעלייתה של הפועל רעננה בחזרה ללאומית בעונת 2023/24.

עמית סרוסי (צילום: אילי ארז)

מעבר לעמית סרוסי, גם שמם של יוסי גינזבורג וטמיר ללו עלו לאוויר, כשלא מעט אנשי מקצוע וסוכנים הציעו למועדון שוערים אלו ואחרים כשהשלושה המצוינים כאן הם מהבכירים ברשימה. גינזבורג, בן ה-34, שיחק בעונה החולפת במכבי הרצליה מהלאומית. ללו, בן ה-28, שיחק בעונה החולפת בבני יהודה ת"א מהלאומית.