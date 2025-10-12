יום ראשון, 12.10.2025 שעה 10:03
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
87-105מ.כ. צעירי טירה6
82-55מכבי אתא ביאליק7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
411-55צעירי טמרה12
38-44הפועל טירת הכרמל13
36-15הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
16-25הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
115-135מכבי קרית גת1
94-94מכבי קרית מלאכי2
94-85מ.כ. כפ"ס3
96-95מ.כ. ירושלים4
86-75הפועל הרצליה5
77-65מכבי עירוני אשדוד6
710-65בית"ר יבנה7
66-55הפועל מרמורק8
54-74מ.כ. ירמיהו חולון9
52-24הפועל אזור10
59-75מכבי יבנה11
55-35בית"ר נורדיה ירושלים12
48-54מ.ס. דימונה13
48-34הפועל ניר רמה"ש14
18-34שמשון תל אביב15

הספונסר נעלם? עירוני אשדוד תצטרך לצמצם שורות

כסף שהובטח למועדון ככל הנראה לא יגיע, דניאל טולמסוב יצטרך להחליט ממי להיפרד. גורם מקורב לקבוצה מליגה א': "עד יום שלישי מקווים שהכל יסתדר"

|
שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

בסוף השבוע, במסגרת המחזור החמישי בליגה א' דרום, מכבי עירוני אשדוד רשמה 1:3 על מ.כ ירושלים, משערים של רוי מליקה, שי מושל ואופק אלימלך. אלא שברקע צבירת שלוש הנקודות להמשך הדרך, ל-ONE נודע כי הספונסר שהיה אמור לתרום סכום כסף לא מבוטל (מעל 300 אלף שקלים), ככל הנראה לא יעשה זאת ועל כן למאמן הקבוצה, דניאל טולמסוב, ואנשיו מחכה כאב ראש גדול.

את מי ישחררו? גורם המקורב למועדון ומעורה בפרטים, ציין בפני ONE כי על מכבי עירוני אשדוד יהיה להיפרד ממספר שחקנים בכירים, ואולי אף משישה שחקנים שמקבלים שכר לא גבוה במיוחד, על מנת שכל מי שיישאר יקבל את המגיע לו עד תום העונה. למרות הסיטואציה הלא נעימה, אותו גורם מנסה להרגיע כשטוען ש"עד יום שלישי מקווים לטוב", הרי שייתכן שינוי לטובה בתוכניות.

מאחורי הקלעים עובדים שעות נוספות על מנת שהסיטואציה של שחרור שחקנים, בין אם בכירים ובין אם אחרים לא תקרה בפועל. כל שחרור כזה יעמיד את דניאל טולמסוב וצוותו המקצועי בבעיה, הרי שחיסרון מספרי במצבת השמות בסגל, יפחית מערכה של הקבוצה, שנמצאת כרגע במקום השביעי ולה שבע נקודות.

