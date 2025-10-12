ההליך המשפטי נגד ראול אסנסיו על סף סגירה

הפרשה שבה היה מעורב ראול אסנסיו, שחקן ההגנה של ריאל מדריד, יחד עם שחקני כדורגל נוספים עשויה להסתיים בקרוב. על פי דיווחו של העיתונאי אנחל גרסיה מוניס, בתוכנית "Tiempo de Juego" של רדיו COPE, גם המתלוננת השנייה, שהייתה קטינה בזמן האירועים, החליטה להסיר את תלונתה כנגד שחקן ההגנה.

בהצהרתה האחרונה, ציינה הצעירה כי אסנסיו “התנצל על המעשה הלא ראוי שנבע מחוסר שיקול דעת”, והדגישה ש“התנהגותו הייתה שונה מזו של שאר הנאשמים”. דבריה מסמנים תפנית משמעותית בהליך, לאחר שגם המתלוננת הראשונה כבר משכה את תלונתה מוקדם יותר.

כזכור, בלם ריאל מדריד הואשם בהפצת סרטונים בעלי אופי מיני של שתי נשים, אחת מהן קטינה, יחד עם עוד שלושה שחקני ריאל בעבר, אנדרס גרסיה, פראן רואיס וחואן רודריגס. מצבם של השלושה גרוע משל אסנסיו, מכיוון שהוא לא השתתף באקט המיני עצמו, לפי גורמים בספרד.

כעת, ההחלטה עוברת לידי הפרקליטות, שתצטרך להכריע האם להמשיך בהאשמות נגד אסנסיו או להביא לסגירת התיק ולזיכויו הסופי. עם שתי המתלוננות שכבר אינן חלק מההליך, נראה שהעתיד המשפטי של ראול אסנסיו עומד להתבהר בקרוב.