רבע 3, 00:57: הפועל ב"ש - מכבי ת"א 79:68

שלושה משחקים מאחרינו, וחגיגת יום הפתיחה בליגת ווינר סל נמשכת בשעה זו עם הקבוצה המועטרת ביותר בתולדות המדינה, כשמכבי תל אביב נכנסת למשוואה. הצהובים מתארחים במסגרת המחזור הראשון בקונכייה אצל הפועל באר שבע/דימונה, במטרה להתחיל את הליגה עם חיוך.

פתיחת העונה של הצהובים הייתה קשה. שני הפסדים להפועל ירושלים, בחצי גמר גביע ווינר ובסופרקאפ, שני הפסדים בשני המשחקים הראשונים ביורוליג ותחושות לא טובות, אבל איך שמשחק אחד משכיח הכל. עודד קטש וחניכיו סיפקו הצהרה ענקית בדרבי ביורוליג, ניצחו את הפועל תל אביב ולפתע מצב הרוח חיובי.

בשנה שעברה מכבי תל אביב זכתה בגביע ווינר וזכתה בגביע המדינה, אבל בליגה כזכור לא הייתה הכרעה ונמנעה ממנה אפשרות להשיג אליפות שלישית ברצף, אז השנה היא רוצה כמובן לקחת את הכתר שלה שוב. כולם יודעים את חשיבות הביתיות ולסיים במקום הראשון, והדרך לשם מתחילה בבירת הנגב.

מנגד, הדרומיים ניצחו במשחק הראשון בגביע ווינר, אך לצד זה ספגו גם שלושה הפסדים. כן יש לציין ששניים מתוך שלושת ההפסדים הללו היו להפועל ירושלים והפועל תל אביב, ואין ספק שרמי הדר וקבוצתו שואפים להגיע לכל הפחות לפלייאוף השנה ולא להיאבק על ירידה.

רבע ראשון: 18:29 למכבי ת”א

חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: סי ג'יי אלבי, ברנדון אנג'ל, יואב ויטלם, יואב ויטלם, קודי דמפס.

חמישיית מכבי תל אביב: גור לביא, לוני ווקר, אושיי בריסט, רומן סורקין, תמיר בלאט.

הג’אמפ בול הלך לב”ש/דימונה, ברנדון אנג’ל ניסה ראשון מחוץ לקשת והחטיא. ההתקפה הראשונה של מכבי ת”א הסתיימה עם איבוד כדור אחרי מסירה לא טובה של רומן סורקין, אנג’ל פספס במהלך העוקב – אך יואב ויטלם תיקן ושם שתיים קלות עבור המארחת, כשגור לביא השיב בשתיים משלו מחצי מרחק. אושיי בריסט נשלח לקו ודייק פעמיים כדי להשוות אחרי שהדרומיים הגיעו לשש נקודות, אנג’ל החטיא בפעם הרביעית מרחוק.

ג'ון דיברתולומאו שומר (מרטין גוטדאמק)

קודי דמפס בדרך לסל (מרטין גוטדאמק)

תמיר בלאט מצא את סורקין בצבע, האחרון התגבר יפה על השומר שלו ועם סיבוב והימנית הידועה שם שתי נקודות בצהוב. סורקין נכנס פנימה בכוח, המשיך להיות האיש החם של עודד קטש וסחט סל ועבירה, מהעונשין הוא לא פספס ועכשיו מכבי ת”א היא זו שביתרון. גם ג'ון דיברתולומאו וטי ג’יי ליף נכנסו לפרקט והוסיפו נקודות, בדרך לריצת 0:7 כשב”ש/דימונה הורידה קצב, עד לכדי ספיגה של ריצת 11:0 והצהובים יגיעו לרבע השני ביתרון דו ספרתי.

ג'ימי קלארק (מרטין גוטדאמק)

רומן סורקין שומר שהכדור לא ייצא (מרטין גוטדאמק)

רבע שני: 41:55 למכבי ת”א

הצהובים המשיכו ביכולת הטובה, כשהדרומיים בחוסר ריכוז ספרו איבוד כדור נוסף, טי ג’יי ליף העניש עם שלשה מדויקת. בהמשך, התקפה צהובה נוספת נגמרה בעוד שלשה של ליף. הקהל בקונכייה התעורר כשפוסטר קלע סל מצוין והוריד את ההפרש של מכבי ת”א ל-10. חניכיו של קטש לא הרבו לדייק ברצף של כמה התקפות, כשמנגד סי ג'יי אלבי סחף את ב”ש/דימונה והגיע כבר לתשע נקודות אישיות – היתרון הצהוב הצטמצם לשבע בלבד.

מייקל פוסטר ג'וניור בצבע (מרטין גוטדאמק)

ג'ימי קלארק מול טארין טוד (מרטין גוטדאמק)

הגנה טובה של הביתיים הקשתה מאוד על מכבי ת”א להיכנס לצבע, אך הריבאונד היא הבעיה הגדולה של ב”ש/דימונה ולמרות זאת, בריסט פספס את הצ’אנס השני מהשלוש. פוסטר צלף מחוץ לקשת והוריד לשתיים הפרש, בריסט כבר כעס ולבד סחט סל ועבירה כדי לתת שוב מרווח נשימה לקטש. סנטוס העלה את מאזנו האישי ל-11 נקודות וההפרש בקונכייה שוב גדל לפתע, אך התחושה היא כי המארחת עדיין במשחק. סוף הרבע היה באווירת תמיר בלאט, שצלף פעמיים מהשלוש וגם נתן תאבון ללוני ווקר שסיפק גם הוא שלוש נקודות.

קהל מכבי תל אביב (מרטין גוטדאמק)

תמונות החטופים ביציע, מצפים לשובם (מרטין גוטדאמק)

רבע שלישי:

פוסטר נשאר פנוי עם סוף שעון, אבל הזריקה שלו מחוץ לקשת פגעה רק בטבעת ויצאה החוצה. דיברתולומאו העניש עם שלוש נקודות נוספות, אנג’ל שניסה כמה פעמים ברבע הראשון לצלוף מהשלוש – הצליח הפעם. ויטלם קיבל השראה ודייק גם הוא מחוץ לקשת, קלארק וריימן החליפו מסירות והשני החטיא מבחוץ, כשהריבאונד שוב הלך לידיים צהובות עד שקלארק סיים את זה עם שלשה פנויה כשנותרו חמש שניות להתקפה.

אסיסט נהדר מאחורי הגב של קלארק לסנטוס, הגדיל את הפער של האחרון בפסגת הקלעים של מכבי ת”א. החבורה של קטש נראית הרבה יותר משוחררת מפתיחת המחצית השנייה. אנג’ל קלע מהשלוש בפעם השנייה הערב, סורקין ששב לפרקט מהספסל של קטש עשה שתיים קלות, מאוד, ומהצבע בלייאפ נוח למדי. הרבע המשיך עם פעולות קלות של הצהובים מול נאיביות של הדרומיים, גם דיברתולומאו הצטרף לחגיגה עם שלשה והגדלת היתרון ל-16.