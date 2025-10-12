יום ראשון, 12.10.2025 שעה 10:01
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מכבי חיפה עדיין לא הציעה לפודגוראנו חוזה חדש

הקיצוני מסיים חוזה בתום העונה ויוכל לנהל משא ומתן בינואר עם כל קבוצה שירצה. קנג'י גורה ופיטר אגבה צפויים לפתוח מול נתניה, כשנהואל יירד לספסל

|
דייגו פלורס וסוף פודגוראנו (שחר גרוס)
דייגו פלורס וסוף פודגוראנו (שחר גרוס)

אחרי שאיבדו לפחות זמנית סיכוי להיאבק על תואר האליפות, כשהם מרוחקים עד כדי 9 נקודות מהפסגה, במכבי חיפה ינסו בשבוע הקרוב להכין את הקבוצה בצורה הטובה ביותר על מנת לבוא ברמת המוכנות הכי גדולה למשחק הבית בסמי עופר מול מכבי נתניה.

על פניו מדובר במשוכה שהקבוצה מהכרמל חייבת לעבור. השאלה הגדולה מה הלקחים שמפיק דייגו פלורס למשחק הקרוב בכל מה שנוגע למשחק ההתקפה של קבוצתו. מכבי חיפה כבשה עד כה 11 שערים, פחות מכל ארבע הקבוצות שלפניה בטבלה. בקבוצה אומרים שאם ממשחק ההגנה פלורס יכול להיות מרוצה מהשיפור הקיצוני לעומת העונה הקודמת, הרי שבמשחק ההתקפה המאמן הארגנטינאי דורש שיפור, במיוחד כאשר עומדת לרשותו סוללה של שחקני התקפה דוגמת, טרבינטה סטיוארט, ג'ורג'ה יובאנוביץ', סילבה קאני, קנג'י גורה, סוף פודגוראנו ודולב חזיזה.

"יש לנו את כל הכלים הדרושים כדי לראות קבוצת התקפה הרבה יותר טובה ושמחה ופוריה ולא לשחק בחלק הקדמי בצורה כל כך שבלונית", אמרו במכבי חיפה. אחרי האכזבה הגדולה עד כה ממתיאס נהואל נראה שלא יהיה מנוס והאחרון יירד לספסל כאשר את מקומו ימלא לראשונה שחקן הרכש פטר אגבה שלא פתח בהרכב עד כה למרות שבאימונים גילה יכולת טובה.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

גם קנג'י גורה צפוי סוף סוף לקבל את חולצת ההרכב. לגבי אגבה, אין זה סוד שבמכבי חיפה רוצים לראות את קשר הרכש ב-11 וגם פלורס מבין שזאת השעה לשלבו שם, דבר שמן הסתם יחסוך לא מעט ביקורת מבית גם על המאמן עצמו שעד כה העדיף שחקנים אחרים על פניו של אגבה.

כפי שפורסם ב-ONE, במכבי חיפה כבר החלו החיפושים אחרי קשר 10 חופשי ואם קשר כזה לא יימצא יגיע קשר כזה בחלון העברות בינואר. סוף פודגוראנו, אחד הבאנקים של פלורס בהרכב, מסיים בסיום העונה חוזה ולפחות כרגע במכבי חיפה לא הגישו הצעה לשחקן על המשך ההתקשרות.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

השחקן שלא היה ממש בתוכניות והצליח לפלס לעצמו מקום בהרכב יהיה במעמד של שחקן חופשי כבר בינואר הקרוב כדי לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפוץ לקראת העונה הבאה.

