מכבי חיפה עדיין לא הציעה לפודגוראנו חוזה חדש

אחרי שאיבדו לפחות זמנית סיכוי להיאבק על תואר האליפות, כשהם מרוחקים עד כדי 9 נקודות מהפסגה, במכבי חיפה ינסו בשבוע הקרוב להכין את הקבוצה בצורה הטובה ביותר על מנת לבוא ברמת המוכנות הכי גדולה למשחק הבית בסמי עופר מול מכבי נתניה.

על פניו מדובר במשוכה שהקבוצה מהכרמל חייבת לעבור. השאלה הגדולה מה הלקחים שמפיק דייגו פלורס למשחק הקרוב בכל מה שנוגע למשחק ההתקפה של קבוצתו. מכבי חיפה כבשה עד כה 11 שערים, פחות מכל ארבע הקבוצות שלפניה בטבלה. בקבוצה אומרים שאם ממשחק ההגנה פלורס יכול להיות מרוצה מהשיפור הקיצוני לעומת העונה הקודמת, הרי שבמשחק ההתקפה המאמן הארגנטינאי דורש שיפור, במיוחד כאשר עומדת לרשותו סוללה של שחקני התקפה דוגמת, טרבינטה סטיוארט, ג'ורג'ה יובאנוביץ', סילבה קאני, קנג'י גורה, סוף פודגוראנו ודולב חזיזה.

"יש לנו את כל הכלים הדרושים כדי לראות קבוצת התקפה הרבה יותר טובה ושמחה ופוריה ולא לשחק בחלק הקדמי בצורה כל כך שבלונית", אמרו במכבי חיפה. אחרי האכזבה הגדולה עד כה ממתיאס נהואל נראה שלא יהיה מנוס והאחרון יירד לספסל כאשר את מקומו ימלא לראשונה שחקן הרכש פטר אגבה שלא פתח בהרכב עד כה למרות שבאימונים גילה יכולת טובה.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

גם קנג'י גורה צפוי סוף סוף לקבל את חולצת ההרכב. לגבי אגבה, אין זה סוד שבמכבי חיפה רוצים לראות את קשר הרכש ב-11 וגם פלורס מבין שזאת השעה לשלבו שם, דבר שמן הסתם יחסוך לא מעט ביקורת מבית גם על המאמן עצמו שעד כה העדיף שחקנים אחרים על פניו של אגבה.

כפי שפורסם ב-ONE, במכבי חיפה כבר החלו החיפושים אחרי קשר 10 חופשי ואם קשר כזה לא יימצא יגיע קשר כזה בחלון העברות בינואר. סוף פודגוראנו, אחד הבאנקים של פלורס בהרכב, מסיים בסיום העונה חוזה ולפחות כרגע במכבי חיפה לא הגישו הצעה לשחקן על המשך ההתקשרות.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

השחקן שלא היה ממש בתוכניות והצליח לפלס לעצמו מקום בהרכב יהיה במעמד של שחקן חופשי כבר בינואר הקרוב כדי לנהל משא ומתן עם כל קבוצה שיחפוץ לקראת העונה הבאה.