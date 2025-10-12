חגיגת פתיחת ליגת ווינר סל נמשכת, כשהמשחק השלישי מתוך חמישה היום יצא לדרך בשעה זו בכפר שלום, שם הפועל גליל עליון מארחת את הפועל העמק לדרבי מסקרן במיוחד, כאשר שתי הקבוצות רוצות לפתוח ברגל ימין את העונה ועם חיוך.

אמנם השם השתנה, אבל עדיין זה הדרבי של הגליל והפועל העמק מגיעה עם מטרות גדולות העונה, עם תקציב גדול, סגל שחקנים מרשים והמטרה ללא ספק היא לכיוון המקום הרביעי. שרון אברהמי ושחקניו פתחו טוב את העונה עם הגעה לחצי גמר בגביע ווינר, אבל שם זה נעצר נגד הפועל תל אביב.

אמנם גור לביא עזב למכבי ת”א, אך רפי מנקו עשה את הדרך ההפוכה והוא מצטרף לקאדר שחקנים טוב, רק שהוא פצוע עדיין ולא יכול לשחק. בכל מקרה, בעונה שעברה הקבוצה הגיעה לרבע גמר הפלייאוף דרך הפליי-אין, וגם שם הודחה להפועל ת”א, והשנה היא תקווה לעשות את קפיצת המדרגה.

מנגד, גליל עליון הייתה בסכנת ירידת ליגה, אך לבסוף העבירה בבקרה את כל מה שצריך והיא תנסה להישאר בליגה. בגביע ווינר זה לא היה נראה כל כך מרשים, אבל זה כן נגמר בניצחון במשחק האחרון, כשגוני יזרעאלי והשחקנים שלו גברו על נס ציונה.

רבע ראשון: 9:20 להפועל גליל עליון

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’ווין, ג’יילן בלייקס, שחר עמיר, יהל מלמד, סם אלג’יקי

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, ניב משגב

המשחק יצא לדרך עם שתי נקודות ראשונות מידיו של ג’יילן בלייקס, כשמנגד אדוארדס ניגש לקו וקלע זריקה אחת משתיים. הפועל העמק התקשתה קצת עם זריקה שקיבלה בלוק אך ישר אחר כך יהל מלמד הצליח לקלוע. גליל עליון דומיננטית כששחר עמיר קלע עוד סל ללא שום הפרעה ואחריו סם אלג’יקי הטביע מאסיסט נהדר של סיריל לנגווין. העמק קראו לפסק זמן לאחר פתיחה של 1:10 לטובת גליל עליון. שחר עמיר ניגש לקו לשלוש זריקות וקלע רק שתיים.אביבי עם שלשה לזכות גליל עליון כשמיד לאחר מכן נציה קלע שלשה משלו לזכות הלבנים מהעמק.

לוקאס גולדנברג עולה לסל (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני

הרבע השני נפתח גם הוא בצורה חזקה עם זריקה של גולדסטון משלוש, כשמנגד אדוארדס קלע שלשה משלו.