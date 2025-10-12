יום ראשון, 12.10.2025 שעה 17:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
184-671מכבי ראשל"צ
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

רבע 2, 06:27: גליל עליון - הפועל העמק 14:28

ליגת ווינר סל, מחזור 1: המארחת פתחה את המשחק חזק מאוד בהובלתם של ג'יילן בלייקס וסיריל לנגווין כשמנגד האורחת לא מוצאת את עצמה על הפרקט

סם אלג'יקי מול אלייז'ה צ'יילדס (לילך וויס-רוזנברג)
סם אלג'יקי מול אלייז'ה צ'יילדס (לילך וויס-רוזנברג)

חגיגת פתיחת ליגת ווינר סל נמשכת, כשהמשחק השלישי מתוך חמישה היום יצא לדרך בשעה זו בכפר שלום, שם הפועל גליל עליון מארחת את הפועל העמק לדרבי מסקרן במיוחד, כאשר שתי הקבוצות רוצות לפתוח ברגל ימין את העונה ועם חיוך.

אמנם השם השתנה, אבל עדיין זה הדרבי של הגליל והפועל העמק מגיעה עם מטרות גדולות העונה, עם תקציב גדול, סגל שחקנים מרשים והמטרה ללא ספק היא לכיוון המקום הרביעי. שרון אברהמי ושחקניו פתחו טוב את העונה עם הגעה לחצי גמר בגביע ווינר, אבל שם זה נעצר נגד הפועל תל אביב.

אמנם גור לביא עזב למכבי ת”א, אך רפי מנקו עשה את הדרך ההפוכה והוא מצטרף לקאדר שחקנים טוב, רק שהוא פצוע עדיין ולא יכול לשחק. בכל מקרה, בעונה שעברה הקבוצה הגיעה לרבע גמר הפלייאוף דרך הפליי-אין, וגם שם הודחה להפועל ת”א, והשנה היא תקווה לעשות את קפיצת המדרגה.

מנגד, גליל עליון הייתה בסכנת ירידת ליגה, אך לבסוף העבירה בבקרה את כל מה שצריך והיא תנסה להישאר בליגה. בגביע ווינר זה לא היה נראה כל כך מרשים, אבל זה כן נגמר בניצחון במשחק האחרון, כשגוני יזרעאלי והשחקנים שלו גברו על נס ציונה.

רבע ראשון: 9:20 להפועל גליל עליון

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’ווין, ג’יילן בלייקס, שחר עמיר, יהל מלמד, סם אלג’יקי

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, ניב משגב

המשחק יצא לדרך עם שתי נקודות ראשונות מידיו של ג’יילן בלייקס, כשמנגד אדוארדס ניגש לקו וקלע זריקה אחת משתיים. הפועל העמק התקשתה קצת עם זריקה שקיבלה בלוק אך ישר אחר כך יהל מלמד הצליח לקלוע. גליל עליון דומיננטית כששחר עמיר קלע עוד סל ללא שום הפרעה ואחריו סם אלג’יקי הטביע מאסיסט נהדר של סיריל לנגווין. העמק קראו לפסק זמן לאחר פתיחה של 1:10 לטובת גליל עליון. שחר עמיר ניגש לקו לשלוש זריקות וקלע רק שתיים.אביבי עם שלשה לזכות גליל עליון כשמיד לאחר מכן נציה קלע שלשה משלו לזכות הלבנים מהעמק.

לוקאס גולדנברג עולה לסל (לילך וויס-רוזנברג)לוקאס גולדנברג עולה לסל (לילך וויס-רוזנברג)
לוקאס גולדנברג (לילך וויס-רוזנברג)לוקאס גולדנברג (לילך וויס-רוזנברג)

רבע שני

הרבע השני נפתח גם הוא בצורה חזקה עם זריקה של גולדסטון משלוש, כשמנגד אדוארדס קלע שלשה משלו.

