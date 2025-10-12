יום ראשון, 12.10.2025 שעה 10:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

מכבי החלה בהכנות לדרבי: פרץ ויחזקאל במוקד

אחרי 4 ימי חופש, הקבוצה של לאזטיץ', בסגל יחסית מלא, שבה לאימונים לקראת הפועל ת"א. מאמץ להכשיר את השחקנים ששוחררו מהנבחרת, העיניים לעבר מדמון

|
דור פרץ ושגיב יחזקא (Picture by Pedja Milosavljevic)
דור פרץ ושגיב יחזקא (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב שבה אמש (שבת) להתאמן אחרי ארבעה ימי חופשה שקיבלו השחקנים מהצוות המקצועי. אתמול היה אימון ראשון אחרי מנוחה ולכן הוא היה קל יותר, ולמעשה היום תתחיל האלופה את הכנותיה בהילוך גבוה לקראת הדרבי מול הפועל, שייערך בעוד שבוע בדיוק. אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה, הצהובים יגיעו לאחד המשחקים הגדולים ביותר שיש לכדורגל הישראלי להציע כאורחים וינסו להמשיך את רצף הניצחונות החריג שלהם מול האדומים. 

השבוע הקרוב יוקדש למספר דברים, במוקד, בצוות המקצועי יבינו תוך כמה ימים בודדים האם דור פרץ ושגיב יחזקאל יוכלו לשחק בדרבי אחרי ששוחררו מסגל נבחרת ישראל. הקפטן בשל אותם כאבים שהרגיש בברכו כאשר ה-MRI שערך במסגרת הנבחרת לא הצביע על ממצאים חריגים. שחקן הכנף נופה בשל כאבים בשרירי הבטן. במכבי ת"א העריכו תחילה כי מנוחה תעזור לשניהם ולכן בימים הקרובים יבינו האם זה אכן היה רק עומס בלבד. 

באופן יחסי לפגרת נבחרות ובשל שחרורם של פרץ ויחזקאל, לאזטיץ' ייהנה בימים הקרובים מסגל כמעט מלא, דבר די חריג שלא קורה בדרך כלל בקריית שלום. לצורך העניין, מההרכב האחרון מול מכבי חיפה, השחקנים היחידים שאינם עם הקבוצה הם רוי רביבו שנמצא עם נבחרת ישראל וקרווין אנדרדה שנמצא עם נבחרת ונצואלה בדרום אמריקה. גם מבין המחליפים, איתמר נוי זומן לנבחרת ואף שיחק אתמול מחצית, אך מרבית השחקנים האחרים זמינים. 

לאזטיץלאזטיץ' ורביבו (רדאד ג'בארה)

זה יאפשר ללאזטיץ' לעבוד על הדברים שלא הסתדרו למכבי ת"א בשני משחקי הליגה האחרונים, וגם במשחק מול דינמו זאגרב באירופה. מרבית ההגנה שלו נמצאת בארץ וגם הקישור וההתקפה. העבודה המרכזית תהיה מול אלעד מדמון, מי שיש לו סיכויים גדולים מאוד להיכנס לעמדת החלוץ בדרבי בזמן שיון ניקולאסקו עם נבחרת מולדובה. אם מדמון יציג שבוע טוב באימונים, סביר להניח שמשבצת החלוץ תהיה שלו. כמו כן, במסגרת ההכנות לדרבי, ביום רביעי תערוך מכבי ת"א משחק אימון מול כפר שלם איתה יש לה שיתוף פעולה.

