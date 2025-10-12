יום ראשון, 12.10.2025 שעה 17:03
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
184-671מכבי ראשל"צ
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

רבע 3, 08:30: הפועל י-ם - נס ציונה 32:36

ליגת ווינר סל, מחזור 1: שתי הקבוצות משחקות מעט מבולגן, כשהן מאבדות הרבה כדורים. ההובלה היא של חבורתו של יונתן אלון, כשג'ארד הארפר בולט עבורה

|
ג'ארד הארפר (אורן בן חקון)
ג'ארד הארפר (אורן בן חקון)

יום חגיגי ומלא במשחקים פותח רשמית את ליגת ווינר סל לעונה הזו, ואחרי המשחק המוקדם הראשון, כעת אחת הגדולות נכנסת לעניינים. הפועל ירושלים מארחת את עירוני נס ציונה בארנה במסגרת המחזור הראשון של המפעל הבכיר בישראל לעונת 2025/26, במטרה להתחיל ברגל ימין.

את העונה הזו בכללי יונתן אלון וחניכיו כבר פתחו ברגל ימין, כשלא הפסידה אפילו משחק אחד במסגרת ישראלית, כולל ניצחונות על מכבי ת”א בסופרקאפ ובחצי גמר גביע ווינר, אבל האדומים כן טעמו את טעם ההפסד לראשונה כשנכנעו לפני כמה ימים לאולימפיה לובליאנה ושם נעצר רצף של 7 ניצחונות.

בצד השני, אפשר לומר בדיוק את ההפך על הכתומים. חניכיו של עמית שרף שיחקו ארבעה משחקים עד כה במסגרת גביע ווינר, ובכולם הם הפסידו. היו גם פציעות ויריבות לא קלות בדרך, אבל עדיין בנס ציונה ודאי שלא רצו לסיים במקום ה-14 בגביע ווינר.

בעונה שעברה כזכור לא הוכתרה אלופה, אבל ירושלים הייתה בגמר ואף השוותה לפני התקיפה באיראן ל-1:1 מול מכבי ת”א. השנה, אלון ושחקניו כבר זכו בתואר אחד, עלו לגמר של תואר אחר והם רוצים גם ביורוקאפ ובליגה ללכת עד הסוף, וזה מתחיל כאן.

רבע ראשון: 16:22 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’סטין סמית’, ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אנתוני לאמב ויובל זוסמן.

חמישיית עירוני נס ציונה: קייסי שפרד, איתי מושקוביץ, ספנסר וייס, אודוקה אזובוקיי ודסי רודריגז.

המשחק החל עם שלשה מהירה של ג’ארד הארפר, אודוקה אזובוקיי הגיב עם שניים מקרוב מנגד. איתי מושקוביץ הוסיף לאורחת מלייאפ, כשהרפר קלע ג’אמפ שוט ושמר על יתרון נקודה לירושלים. קאדין קרינגטון נתן נקודות משלו כשרץ להטבעה חופשית.האדומים נכנסו לקצב כשהארפר יצא לבד לעוד לייאפ קליל. קייסי שפרד מצא את עצמו לבד וקלע מחוץ לקשת. יובל זוסמן ואנתוני לאמב עם נקודות ראשונות. 

ספנסר וייס מחפש מסירה (אורן בן חקון)ספנסר וייס מחפש מסירה (אורן בן חקון)

רבע שני: 29:34 להפועל ירושלים

מושקוביץ פתח את הרבע השני עם שלשה יפה שהורידה לשלוש הפרש. רועי פריצקי ענה עם ג’אמפ שוט מתוך הקשת. רועי הובר חדר פנימה למהלך של סל ועבירה. נס ציונה המשיכה לאבד כדורים כשנמרוד לוי הקפיץ את הארנה עם דאנק.

הקבוצה מהבירה עלתה לדו ספרתי עם ג’אמפ שוט של קאדין קרינגטון. נס ציונה הצליחה לצמצם עם טי ג’יי קליין וקייסי שפרד, כשנס ציונה הייתה בריצה של 0:6. הארפר הרגיע מעט עם שתי נקודות, אך הירושלמים ירדו להפסקה ב-5 הפרש בלבד.

דמיטרו סקפינצב וטי גדמיטרו סקפינצב וטי ג'יי קליין (אורן בן חקון)
