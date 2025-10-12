יום ראשון, 12.10.2025 שעה 13:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

רבע ראשון: מכבי עירוני ר"ג - מכבי ראשל"צ 0:0

ליגת ווינר סל, מחזור 1: משחק צמוד בהתמודדות שפותחת את המפעל. ברנר מארח בזיסמן את העולה של דרוקר. בגביע ווינר המארחת ניצחה, מי תחגוג הפעם?

|
ג'ורדן פלויד עם הכדור (רועי כפיר)
ג'ורדן פלויד עם הכדור (רועי כפיר)

קיץ שלם חיכינו והנה היא הגיעה. ליגת ווינר סל יצאה לדרך באופן רשמי, כאשר בשעה זו משוחק המפגש הראשון של עונת 2025/26, כשמכבי עירוני רמת גן מארחת בזיסמן את מכבי ראשון לציון, וכל קבוצה באה במטרה להתחיל את העונה הזאת ברגל ימין ועם חיוך.

נתחיל מהמארחת. רמת גן שמרה על יציבות על הקווים עם שמוליק ברנר, כאשר בשנה שעברה הקבוצה סיימה במקום השישי והעפילה ישירות לפלייאוף, שם היא סיימה את דרכה בשלב הראשון, שלב רבע הגמר, כשהפועל ירושלים לא כל כך התקשתה מולה ועלתה לאחר 0:3 חד וחלק.

מנגד, בקיץ הזה היו לא מעט דיבורים על זהות העולה השנייה, אך מה שבטוח היא שיש קבוצה אחת שעלתה ספורטיבית וזה המועדון מעיר היין. ראשון לציון של שרון דרוקר בנתה סגל מעניין מאוד, כולל למשל אמין סטיבנס, שפוגש את האקסית.

שני הצדדים כבר נפגשו הקיץ במסגרת גביע ווינר, שם רמת גן חגגה עם 75:83 בביתה, וכעת הכתומים ינסו לנקום ספורטיבית. אגב, המפגש האחרון בין שתי הקבוצות בליגת העל היה אי שם ב-2009, ואז זה דווקא נגמר בניצחון של ראשון לציון, עם 57:68.

רבע ראשון

חמישיית מכבי עירוני רמת גן: ג'ורדן פלויד, ז'ורדאן ניקוליס, רונאלדו סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד.

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, קליל אחמד, ג'יי ג'יי קפלן,  די ג'יי ברנס. 

מכבי רמת גן פתחה טוב את המשחק כשאדם אריאל קלע את השלשה הראשונה במשחק, אך מהצד השני קליל אחמד ודי ג’יי קפלן דייקו גם מחוץ לקשת. לאחר שראשון לציון לקחו מספר ריבאונדים רצופים בהתקפה, קווה גרנט דייק בזריקה לשתי נקודות. אייזיה אייזנדורף נעזר בלוח בשביל לקלוע שתי נקודות מתחת לסל. אדם אריאל המשיך בפתיחה הטובה שלו כשהוסיף שלשה נוספת. ריצת 0:9 לזכות מכבי רמת גן העלתה אותה ליתרון שיא עד כה, 12:20 למארחת.  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */