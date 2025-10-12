רבע ראשון: מכבי עירוני ר"ג - מכבי ראשל"צ 0:0

קיץ שלם חיכינו והנה היא הגיעה. ליגת ווינר סל יצאה לדרך באופן רשמי, כאשר בשעה זו משוחק המפגש הראשון של עונת 2025/26, כשמכבי עירוני רמת גן מארחת בזיסמן את מכבי ראשון לציון, וכל קבוצה באה במטרה להתחיל את העונה הזאת ברגל ימין ועם חיוך.

נתחיל מהמארחת. רמת גן שמרה על יציבות על הקווים עם שמוליק ברנר, כאשר בשנה שעברה הקבוצה סיימה במקום השישי והעפילה ישירות לפלייאוף, שם היא סיימה את דרכה בשלב הראשון, שלב רבע הגמר, כשהפועל ירושלים לא כל כך התקשתה מולה ועלתה לאחר 0:3 חד וחלק.

מנגד, בקיץ הזה היו לא מעט דיבורים על זהות העולה השנייה, אך מה שבטוח היא שיש קבוצה אחת שעלתה ספורטיבית וזה המועדון מעיר היין. ראשון לציון של שרון דרוקר בנתה סגל מעניין מאוד, כולל למשל אמין סטיבנס, שפוגש את האקסית.

שני הצדדים כבר נפגשו הקיץ במסגרת גביע ווינר, שם רמת גן חגגה עם 75:83 בביתה, וכעת הכתומים ינסו לנקום ספורטיבית. אגב, המפגש האחרון בין שתי הקבוצות בליגת העל היה אי שם ב-2009, ואז זה דווקא נגמר בניצחון של ראשון לציון, עם 57:68.

רבע ראשון

חמישיית מכבי עירוני רמת גן: ג'ורדן פלויד, ז'ורדאן ניקוליס, רונאלדו סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד.

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, קליל אחמד, ג'יי ג'יי קפלן, די ג'יי ברנס.

מכבי רמת גן פתחה טוב את המשחק כשאדם אריאל קלע את השלשה הראשונה במשחק, אך מהצד השני קליל אחמד ודי ג’יי קפלן דייקו גם מחוץ לקשת. לאחר שראשון לציון לקחו מספר ריבאונדים רצופים בהתקפה, קווה גרנט דייק בזריקה לשתי נקודות. אייזיה אייזנדורף נעזר בלוח בשביל לקלוע שתי נקודות מתחת לסל. אדם אריאל המשיך בפתיחה הטובה שלו כשהוסיף שלשה נוספת. ריצת 0:9 לזכות מכבי רמת גן העלתה אותה ליתרון שיא עד כה, 12:20 למארחת.