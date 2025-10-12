יום ראשון, 12.10.2025 שעה 10:01
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

שחקן נורבגיה הצדיק את הבוז בהמנון הישראלי

פטריק ברג אמר אחרי ה-0:5 על ישראל: "אנשים צריכים להיות חופשיים להביע את חוסר שביעות הרצון שלהם ממה שישראל עושה בעזה. לא רואה בכך שום בעיה"

|
פטריק ברג (IMAGO)
פטריק ברג (IMAGO)

אחרי ניצחון מוחץ 0:5 של נורבגיה על ישראל באצטדיון אולרבאל, הדרמה לא נגמרה עם שריקת הסיום. מאחורי הקלעים נרשמו מתחים קשים, לאחר ששריקות בוז רמות ליוו את ניגון ההמנון הישראלי לפני פתיחת המשחק.

“בתוך האצטדיון, שריקות הבוז היו כה חזקות עד שכמעט לא ניתן היה לשמוע את ההמנון הישראלי. מחוץ לאצטדיון התקיימו באותו הזמן הפגנות גדולות נגד ישראל, על רקע המלחמה בעזה, והאווירה סביב המשחק הייתה מתוחה במיוחד”, נכתב בנורבגיה.

על רקע הביקורת החריפה, קם קול שונה מצד אחד מכוכבי נבחרת נורבגיה, הקשר פטריק ברג, שהתבטא בגלוי בעד חופש הביטוי של האוהדים. "אנשים צריכים להיות חופשיים להביע את חוסר שביעות הרצון שלהם ממה שישראל עושה בעזה. אין לי שום בעיה עם זה", אמר ברג.

הקשר של בודו/גלימט הוסיף כי מבחינתו, מדובר בחלק טבעי מהחיים הציבוריים: "מקובל להראות כבוד במהלך ההמנון, זו הנורמה, אבל אני לא רואה בעיה בכך שהעם הנורבגי מביע את דעתו. זה חלק מהחופש שלנו".

פטריק ברג על הדשא (IMAGO)פטריק ברג על הדשא (IMAGO)

לעומתו, חברו לנבחרת כריסטופר אייר בחר שלא להגיב ישירות: "נשאלו יותר מדי שאלות פוליטיות בימים האחרונים, ואני מעדיף לא להתייחס לזה", אמר.

המאמן סטאלה סולבאקן, שהתמודד עם אווירה סוערת גם לפני המשחק, תיאר את היום כולו כ"יום מכוער לכדורגל". לדבריו, המסע באוטובוס לנבחרת לאצטדיון לווה בנוכחות מסיבית של שוטרים, רכבים משוריינים וצלפים על הגגות: "זה לא צריך להיות ככה. זו הייתה סצנה קשה, מגעילה", אמר.

