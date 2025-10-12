שחקן נורבגיה הצדיק את הבוז בהמנון הישראלי

אחרי ניצחון מוחץ 0:5 של נורבגיה על ישראל באצטדיון אולרבאל, הדרמה לא נגמרה עם שריקת הסיום. מאחורי הקלעים נרשמו מתחים קשים, לאחר ששריקות בוז רמות ליוו את ניגון ההמנון הישראלי לפני פתיחת המשחק.

“בתוך האצטדיון, שריקות הבוז היו כה חזקות עד שכמעט לא ניתן היה לשמוע את ההמנון הישראלי. מחוץ לאצטדיון התקיימו באותו הזמן הפגנות גדולות נגד ישראל, על רקע המלחמה בעזה, והאווירה סביב המשחק הייתה מתוחה במיוחד”, נכתב בנורבגיה.

על רקע הביקורת החריפה, קם קול שונה מצד אחד מכוכבי נבחרת נורבגיה, הקשר פטריק ברג, שהתבטא בגלוי בעד חופש הביטוי של האוהדים. "אנשים צריכים להיות חופשיים להביע את חוסר שביעות הרצון שלהם ממה שישראל עושה בעזה. אין לי שום בעיה עם זה", אמר ברג.

הקשר של בודו/גלימט הוסיף כי מבחינתו, מדובר בחלק טבעי מהחיים הציבוריים: "מקובל להראות כבוד במהלך ההמנון, זו הנורמה, אבל אני לא רואה בעיה בכך שהעם הנורבגי מביע את דעתו. זה חלק מהחופש שלנו".

פטריק ברג על הדשא (IMAGO)

לעומתו, חברו לנבחרת כריסטופר אייר בחר שלא להגיב ישירות: "נשאלו יותר מדי שאלות פוליטיות בימים האחרונים, ואני מעדיף לא להתייחס לזה", אמר.

המאמן סטאלה סולבאקן, שהתמודד עם אווירה סוערת גם לפני המשחק, תיאר את היום כולו כ"יום מכוער לכדורגל". לדבריו, המסע באוטובוס לנבחרת לאצטדיון לווה בנוכחות מסיבית של שוטרים, רכבים משוריינים וצלפים על הגגות: "זה לא צריך להיות ככה. זו הייתה סצנה קשה, מגעילה", אמר.