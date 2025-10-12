"רונאלדו לא צריך להתנצל ולספק הסברים על כלום"

נבחרת פורטוגל יצאה עם ניצחון 0:1 דחוק על אירלנד במוקדמות מונדיאל 2026, אך עיקר השיח לאחר המשחק נסוב סביב רגע אחד, החמצת הפנדל של כריסטיאנו רונאלדו. הקפטן הוותיק, שכבש כמעט בכל מפגש בשנה האחרונה, מצא הפעם את השוער האירי בכושר שיא, והחטאתו עוררה תגובות רבות. למרות זאת, שחקני הנבחרת לא היססו להגן עליו.

הבלם רנאטו וייגה התייצב ראשון לצדו של הכוכב הגדול ואמר: "רונאלדו? אין לו על מה להתנצל. הוא עשה כל כך הרבה בשביל הכדורגל הפורטוגלי, וגם היום ממשיך לתת הכל. הוא לא צריך להסביר או להצטער על שום דבר". וייגה הדגיש כי במדים הלאומיים רונאלדו הוא הרבה מעבר לשחקן, הוא דמות שמעניקה ביטחון לכל הנבחרת: "אנחנו יודעים שהוא תמיד שם בשבילנו, גם כשהכדור לא נכנס".

המאמן רוברטו מרטינס נדרש גם הוא לשאלות על הכוכב והחמצתו, אך העדיף להתמקד בהיבט הקבוצתי. "אי אפשר למצוא נבחרת גמישה יותר מבחינה טקטית מזו שלנו", הסביר המאמן הספרדי. "במהלך המשחק שינינו ארבעה מערכים שונים. לפעמים עם טרינקאו, לפעמים עם ברנרדו סילבה בכנף או באמצע, עם נונו מנדש בפנים או בחוץ. זה היופי בנבחרת הזו, אנחנו מסוגלים להסתגל לכל סיטואציה".

רוברטו מרטינס (IMAGO)

מרטינס הדגיש כי הפנדל שהוחמץ לא שינה את התמונה בעיניו: "השוער האירי עשה עבודה טובה, זה חלק מהמשחק. מה שחשוב לי זה איך הגבנו, לא איבדנו את הראש, המשכנו להאמין בדרך שלנו, ובסוף זה השתלם. המנטליות הזו, של שקט ושליטה גם ברגעים קשים, היא מה שמבדיל אותנו".

על השינוי ההתקפי שביצע כשבחר להכניס את רפאל ליאאו ולא את שיקו קונססאו או פוטה, הסביר המאמן: "ליאאו הוא שחקן שנותן עומק ורוחב, בעוד לשיקו ולפוטה יש פרופיל שונה לגמרי. היה לנו ברור מה אנחנו צריכים, לפתוח את המשחק על הקו. זה לא תמיד עבד מושלם מבחינת הביצוע, אבל זו הייתה החלטה טקטית נכונה".

את שער הניצחון כבש רובן נבש, שדיבר על התחושות אחרי המשחק: "זה השער הראשון שלי בנבחרת, והוא הגיע בדיוק ברוח של דיוגו ז'וטה. ירשנו ממנו את הרצון, את התשוקה. המשחק הזה היה חד צדדי, מול יריבה שסוגרת את הרחבה שלה, והיינו חייבים סבלנות. במחצית השנייה שיחקנו עם יותר שקט ויותר אמונה, וזה הביא את השער".

רובן נבש חוגג (IMAGO)

מרטינס עצמו הוסיף מחמאה לנבש והזכיר את חברו: "זה היה שער בסגנון של ז’וטה. הכוח והרוח שלו איתנו, והוא מהווה השראה לנבחרת הזו. ניצחנו בזכות הנבחרת כולה, לא רק ההרכב הפותח. זו הייתה תצוגה של בגרות, של שליטה ושל אמונה. אם נמשיך כך, נגיע למונדיאל עם אותה מחויבות שראינו הערב".