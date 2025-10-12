רק 0.6% למקום ה-2: ישראל צפויה לסיים שלישית

נבחרת ישראל התרחקה באופן כמעט סופי מהמאבק על העלייה לפלייאוף של מוקדמות מונדיאל 2026, לאחר ההפסד 5:0 הכואב לנורבגיה באוסלו. לפי תחזיות הסימולציה המעודכנות של ‘Football Meets Data’, ישראל מחזיקה כעת בסיכוי של 99.4% לסיים במקום השלישי, בעוד שסיכוייה לטפס למקום השני עומדים על 0.6% בלבד.

בצמרת הבית, נורבגיה ואיטליה צועדות יחד עם 21 נקודות כל אחת, כאשר נורבגיה בעלת יתרון כמעט מוחלט במאבק על המקום הראשון, עם סיכוי של 98.3% לסיים בראש הבית, לעומת 1.7% בלבד לאיטליה. שתי הנבחרות הבטיחו למעשה את שני המקומות הראשונים, וישראל נותרה רחוקה מאחור עם 12 נקודות בלבד.

בבתים התחתונים, אסטוניה צפויה לסיים רביעית עם סיכוי של 95%, ומולדובה אחרונה עם 95% להישאר במקום החמישי, כך שכל המיקומים בבית כמעט סופיים.

הנתונים מעידים על תמונת מצב ברורה: נורבגיה קרובה מתמיד להעפיל למונדיאל לראשונה מאז 1998, איטליה צפויה להבטיח את המקום בפלייאוף, וישראל תיאלץ להסתפק במאבק על הכבוד במשחקים שנותרו.