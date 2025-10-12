זהב וארד לנבחרת ישראל בגראנד פרי לימה

מדליית זהב ומדליית ארד לנבחרת ישראל בגראנד פרי לימה. לפנות בוקר (ראשון) זכה יצחק אשפיז במדליית הזהב ותמר מלכה זכתה במדליית הארד. יצחק אשפיז, ג’ודאי צעיר שהיה אלוף העולם ואלוף אירופה עד גיל 18, התחרה בקטגוריית המשקל עד 60 ק”ג. אשפוז החל את יום הקרבות עם ניצחון באיפון בסיבוב הראשון על צ'ארלי איירי הבריטי, המשיך עם ניצחון באיפון על ג'ונתן יאנג האמריקאי, וברבע הגמר גבר בניצחון בשני וואזרי על דייויד סטארקיל מסלובניה.

בחצי הגמר ניצח ביתרון יוקו את המדורג שלישי בעולם, הברזילאי מיצ'ל אאוגוסטו, ובקרב הגמר השיג ניצחון גם על אחמד יוסיפוב האזרי, זוכה מדליית הארד מאליפות אירופה. חמישה ניצחונות גדולים שהסתיימו עם מדליית זהב.

תמר מלכה, שזכתה במדליית הארד בקטגוריית המשקל עד 48 ק"ג, החלה את יום הקרבות עם ניצחון ביתרון יוקו בסיבוב הראשון על אדוארדה פרנצ'סיקו הברזילאית, אך נוצחה לאחר מכן ברבע הגמר בידי מרי די וורגאס לי הצ'יליאנית. בעקבות ההפסד נשרה הישראלית לבית הניחומים, בו גברה בעונשים על מריה סיליה לבורדי האמריקאית והעפילה לקרב על מדליית הארד, בו פגשה את אלכסיה נאסימינטו הברזילאית. יתרון של יוקו בודד הספיק למלכה שסיימה עם מדליית הארד ונקודות דירוג ראשון בקמפיין האולימפי.

תמר מלכה (איגוד הג'ודו)

בנוסף, תמנע נלסון לוי סיימה במקום החמישי בקטגוריית המשקל עד 57 ק"ג. אמנם היא פתחה בניצחון באיפון על אליזבט שיגוארה הצ'יליאנית והמשיכה עם איפון נוסף נהדר על איילה טופארק הבריטית ברבע הגמר, אך נוצחה בחצי הגמר ונעצרה עם הפסד ביתרון יוקו לאיזה מוקדר הצרפתייה. בעקבות ההפסד, נשרה לקרב על מדליית הארד בו פגשה את שירלין נאסימינטו הברזילאית. שתי המתחרות ספגו שני עונשים, וכשנותרה דקה לסיום ספגה הישראלית את העונש השלישי, כך שסיימה מרחק נגיעה מהמדליה.

שני הרשקו, מאמן העל של הנבחרות, סיכם: "היום הראשון של הגראנד פרי בלימה הסתיים עם תוצאה היסטורית ליצחק אשפיז. יצחק עדיין לא בן 18 והוא זוכה הזהב הצעיר ביותר בכל הזמנים בגראנד פרי, וזאת לאחר שניצח ספורטאים מהטופ העולמי. גם תמר מלכה חוזרת לפודיום בסבב העולמי היוקרתי לאחר יותר משנה, הישג שמעיד על נחישות, אמונה ועבודה קשה. הישגים אלה הם תוצאה של עבודה משותפת של נבחרות הנשים והגברים, הבנויה על שיתוף פעולה, מקצועיות, אמונה ורצון עז של הספורטאים והצוות כולו".

היא-לי זקרויסקי שהתחרתה בקטגוריית המשקל עד 57 ק"ג הפסידה ברבע הגמר ובבית הניחומים. גם שליו כהן שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 66 ק"ג, הפסיד בסיבוב הראשון. באותו המשקל התחרה גם גיא גוטמן, שגבר בניצחון עם שני וואזרי על קווין איאללה מאקוודור, אך הפסיד לאחר מכן לג'קוב קוברסקי הפולני.