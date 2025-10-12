השינויים שאיטליה תיאלץ לבצע לקראת ישראל

נבחרת איטליה תיאלץ לבצע שינויים בהרכב לקראת משחק מוקדמות מונדיאל 2026 מול נבחרת ישראל, שייערך ביום שלישי, בעקבות הרחקתו של אלסנדרו באסטוני ופציעתו הצפויה של מויזה קן. המשחק יתקיים באצטדיון פריולי שבאודינה.

עבור האיטלקים, זו הזדמנות להבטיח כמעט סופית את המקום בפלייאוף, שכן נורבגיה רחוקה מאוד בהפרש שערים, וגם ניצחון ישיר של איטליה עליה בחודש הבא לא צפוי לשנות זאת. לאחר הניצחון 1:3 על אסטוניה, צפויה רוטציה מסוימת בהרכב לקראת המשחק השני בתוך כמה ימים, אך המאמן ג'נארו גאטוזו ייאלץ להתמודד גם עם אילוצים לא פשוטים.

באסטוני מורחק, קן בספק גדול

באסטוני, בלם אינטר, ספג כרטיס צהוב במשחק מול אסטוניה וירצה עונש הרחקה אוטומטי, מה שימנע ממנו ליטול חלק בהתמודדות מול ישראל. גם איזה קן נמצא בספק גדול, לאחר שנפצע בקרסולו והוחלף במהלך המשחק, זמן קצר אחרי שכבש את שער היתרון בטאלין.

שחקני נבחרת איטליה חוגגים (IMAGO)

היעדרותו של באסטוני הופכת גם את האפשרות למעבר למערך של שלושה בלמים לפחות סבירה, במיוחד לאור העובדה שאלסנדרו בואנג'ורנו מנאפולי כבר פצוע ולא כשיר. החלופות האפשריות הן מתיאו גביה ממילאן או הוותיק ג'אנלוקה מנצ'יני מרומא.

"הכל בסדר, יש לנו את מנצ'יני, את גביה, ואפילו די לורנצו יכול לשחק בעמדה הזו", אמר גאטוזו. "נראה אם נבצע שינוי במערך, אבל יש לנו את האנשים המתאימים. נגיע מאוחר בבוקר לאודינה, ננוח, נראה מי התאושש ונקבל החלטות בהתאם".