"מגעיל, לא אמור להיות ככה": מאמן נורבגיה זעם

"אני חושב שזה היה מגעיל. זה היה כואב לראות איך זה נראה מהמלון שלנו עד לכאן, כשהגענו באוטובוס היום. זה לא אמור להיות ככה", אמר מאמן הנבחרת הנורבגית סטאלה סולבאקן כאשר נשאל במסיבת העיתונאים לאחר המשחק על האבטחה מול ישראל.

אמצעי האבטחה סביב המשחק הבין-לאומי השנוי במחלוקת מול ישראל היו חסרי תקדים באצטדיון אולרבאל שבאוסלו. מספר כבישים סביב האצטדיון נסגרו, וניתן היה לראות ניידות שוטרים בכל פינה. "זה מאמץ אדיר. וכן, כל כך הרבה ניידות משטרה, שוטרים על סוסים, רכבים כבדים, וגם צלפים על הגגות. זה מגעיל", הוסיף סולבאקן.

כשנשאל כמה הם מדברים ביניהם על כל נושא האבטחה, ענה: "אני חושב שכל החבר'ה מרגישים בדיוק כמוני, אבל כשאתה כל כך בתוך הבועה, זה רק אחרי המשחק שאתה מתחיל לחשוב על זה יותר לעומק". מחוץ לאצטדיון הוכרזו מראש הפגנות גדולות. הצד שממנו נכנסה הנבחרת באוטובוס נסגר הרמטית בפני קהל ואזרחים.

פרץ: "אזכור את ההצלות להולאנד"

"כבר במלון שלנו היה ברור שיש אבטחה מוגברת סביב המשחק הזה", סיפר שחקן הנבחרת פטריק ברג. הוא המשיך: "עבור הציבור הנורבגי בכלל, זה היה יוצא דופן להגיע לאולרבאל ולראות שיש שוטרים בכל מקום שאתה מסתכל. זה בהחלט הרגיש מיוחד". לפי דיווחי המשטרה, כמה מפגינים פרצו את המחסומים.

זמן קצר לאחר מכן האירועים הידרדרו לאלימות, והמשטרה נאלצה להשתמש בגז מדמיע נגד המפגינים שסירבו לסגת. בסך הכל נעצרו 22 אנשים. ברג, שמוגדר "הגנרל של הקישור" בנבחרת, חשף כי החל לדאוג לביטחון משפחתו שישבה ביציעים.

"עבורי, שיש לי משפחה וילדים במשחק, זה גורם לי לדאגה נוספת. אבל מהחוויה שלי, גם המשטרה וגם ההתאחדות הנורבגית לכדורגל התייחסו למשחק ברצינות ודאגו שכל מי שהיה שם יחווה את האירוע בצורה בטוחה", אמר ברג.

פטריק ברג על הדשא (IMAGO)

כאשר הוקראו בפניו דבריו של סולבאקן על כך שהיה "מגעיל" ו"מוזר", ברג הנהן:

"כן, אני מסכים במידה מסוימת, כי יש לי את שתי הבנות שלי, הארוסה שלי ושאר בני המשפחה שלה במשחק היום. זה בהחלט הפך את הכל למיוחד יותר. אנחנו רק מקווים שדואגים לביטחונם של כולם", הוסיף.

המהומות לא גלשו לתוך האצטדיון עצמו, למעט מקרה אחד בלבד. כעשר דקות לאחר פתיחת המשחק פרץ אדם אל המגרש, אך נעצר במהירות על ידי המאבטחים במרכז המגרש. כך שלמעשה, הדרך אל האצטדיון הייתה החוויה שהותירה את הרושם העמוק ביותר על אנשי הנבחרת.

סולבאקן (IMAGO)

השחקנים ניסו להניח את המראות בצד כדי שלא ישפיעו עליהם במהלך המשחק. "זה היה קצת מוזר לראות את כל זה. אתה מנסה להתרכז בצד הספורטיבי ולהניח לזה. ברור שזה לא משהו שאתה רוצה לראות סביב משחק בין-לאומי, אבל ככה זה היה", הסביר מגן הנבחרת דייוויד מולר וולפה.

לא כולם, עם זאת, היו מוטרדים מהמתח ומהאווירה סביב המשחק. "מה אתה חושב על כל המסגרת סביב המשחק?" נשאל את אנטוניו נוסה. "אני לא יודע", ענה בן ה־20 בחיוך. "צפיתי בטיקטוק והאזנתי למוזיקה בדרך למשחק, אז לא עקבתי אחרי זה בכלל".