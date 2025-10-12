יום ראשון, 12.10.2025 שעה 10:01
כדורגל ישראלי

"מגעיל, לא אמור להיות ככה": מאמן נורבגיה זעם

כאשר נבחרת נורבגיה הגיעה לאצטדיון וראתה את סידורי האבטחה למשחק מול ישראל, כמה מהשחקנים לא אהבו את מה שראו: "שוטרים על סוסים וצלפים על הגגות"

|
בן שמעון וסולבאקן (IMAGO)
בן שמעון וסולבאקן (IMAGO)

"אני חושב שזה היה מגעיל. זה היה כואב לראות איך זה נראה מהמלון שלנו עד לכאן, כשהגענו באוטובוס היום. זה לא אמור להיות ככה", אמר מאמן הנבחרת הנורבגית סטאלה סולבאקן כאשר נשאל במסיבת העיתונאים לאחר המשחק על האבטחה מול ישראל.

אמצעי האבטחה סביב המשחק הבין-לאומי השנוי במחלוקת מול ישראל היו חסרי תקדים באצטדיון אולרבאל שבאוסלו. מספר כבישים סביב האצטדיון נסגרו, וניתן היה לראות ניידות שוטרים בכל פינה. "זה מאמץ אדיר. וכן, כל כך הרבה ניידות משטרה, שוטרים על סוסים, רכבים כבדים, וגם צלפים על הגגות. זה מגעיל", הוסיף סולבאקן.

כשנשאל כמה הם מדברים ביניהם על כל נושא האבטחה, ענה: "אני חושב שכל החבר'ה מרגישים בדיוק כמוני, אבל כשאתה כל כך בתוך הבועה, זה רק אחרי המשחק שאתה מתחיל לחשוב על זה יותר לעומק". מחוץ לאצטדיון הוכרזו מראש הפגנות גדולות. הצד שממנו נכנסה הנבחרת באוטובוס נסגר הרמטית בפני קהל ואזרחים.

פרץ: "אזכור את ההצלות להולאנד"

"כבר במלון שלנו היה ברור שיש אבטחה מוגברת סביב המשחק הזה", סיפר שחקן הנבחרת פטריק ברג. הוא המשיך: "עבור הציבור הנורבגי בכלל, זה היה יוצא דופן להגיע לאולרבאל ולראות שיש שוטרים בכל מקום שאתה מסתכל. זה בהחלט הרגיש מיוחד". לפי דיווחי המשטרה, כמה מפגינים פרצו את המחסומים.

זמן קצר לאחר מכן האירועים הידרדרו לאלימות, והמשטרה נאלצה להשתמש בגז מדמיע נגד המפגינים שסירבו לסגת. בסך הכל נעצרו 22 אנשים. ברג, שמוגדר "הגנרל של הקישור" בנבחרת, חשף כי החל לדאוג לביטחון משפחתו שישבה ביציעים.

"עבורי, שיש לי משפחה וילדים במשחק, זה גורם לי לדאגה נוספת. אבל מהחוויה שלי, גם המשטרה וגם ההתאחדות הנורבגית לכדורגל התייחסו למשחק ברצינות ודאגו שכל מי שהיה שם יחווה את האירוע בצורה בטוחה", אמר ברג.

פטריק ברג על הדשא (IMAGO)פטריק ברג על הדשא (IMAGO)

כאשר הוקראו בפניו דבריו של סולבאקן על כך שהיה "מגעיל" ו"מוזר", ברג הנהן:
"כן, אני מסכים במידה מסוימת, כי יש לי את שתי הבנות שלי, הארוסה שלי ושאר בני המשפחה שלה במשחק היום. זה בהחלט הפך את הכל למיוחד יותר. אנחנו רק מקווים שדואגים לביטחונם של כולם", הוסיף.

המהומות לא גלשו לתוך האצטדיון עצמו, למעט מקרה אחד בלבד. כעשר דקות לאחר פתיחת המשחק פרץ אדם אל המגרש, אך נעצר במהירות על ידי המאבטחים במרכז המגרש. כך שלמעשה, הדרך אל האצטדיון הייתה החוויה שהותירה את הרושם העמוק ביותר על אנשי הנבחרת.

סולבאקן (IMAGO)סולבאקן (IMAGO)

השחקנים ניסו להניח את המראות בצד כדי שלא ישפיעו עליהם במהלך המשחק. "זה היה קצת מוזר לראות את כל זה. אתה מנסה להתרכז בצד הספורטיבי ולהניח לזה. ברור שזה לא משהו שאתה רוצה לראות סביב משחק בין-לאומי, אבל ככה זה היה", הסביר מגן הנבחרת דייוויד מולר וולפה.

לא כולם, עם זאת, היו מוטרדים מהמתח ומהאווירה סביב המשחק. "מה אתה חושב על כל המסגרת סביב המשחק?" נשאל את אנטוניו נוסה. "אני לא יודע", ענה בן ה־20 בחיוך. "צפיתי בטיקטוק והאזנתי למוזיקה בדרך למשחק, אז לא עקבתי אחרי זה בכלל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */