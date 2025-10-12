צמד למסי, שער מרהיב לסוארס וגם אלבה כבש

ליאו מסי חזר לככב ב־MLS. אחרי שבילה את כל השבוע עם נבחרת ארגנטינה, הכוכב בן ה־38 חזר לשחק במפגש בין אינטר מיאמי לאטלנטה יונייטד באצטדיון צ'ייס. הניצחון נשאר בבית בתוצאה מרשימה במיוחד, והאלוף העולמי היה שוב הכוכב הראשי, עם צמד ובישול נוסף לג'ורדי אלבה.

הקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו שלטה ללא עוררין במחצית הראשונה. הקפטן הראה שוב כמה הוא עיקש ונמרץ, ובדקה ה־21 הגיעה הזדמנות ענקית: סרחיו בוסקטס שלח את מסי לעומק, מספר 10 השתלט ובעט במהירות, אך מצא את השוער הקנדי היידן היברט מוכן בשער.

לאחר מכן, אחרי מסירה נהדרת מבאלטאסאר רודריגס, שלט האגדי הארגנטינאי בכדור, חתך פנימה לרגל שמאל, ושחרר בעיטה אדירה ומדויקת בדרך ל־0:1. היה זה שערו ה־25 של מסי בעונת 2025 בליגת ה־MLS, שהוכיח פעם נוספת שהוא נחוש להוביל את אינטר מיאמי להישגי שיא ולהעפיל לפלייאוף.

במחצית השנייה הוסיפה הקבוצה של מסצ'ראנו שערים נוספים. זה היה ערב מיוחד במיוחד לג'ורדי אלבה, שקיבל הוקרה חמה מהמועדון ומהאוהדים בפורט לודרדייל לאחר שהודיע על פרישה בסיום העונה. המגן השמאלי הספרדי הוותיק העלה את התוצאה ל־0:2 בדקה ה־52, לאחר בישול מושלם ממסי, שפרץ לעומק ושלח את הכדור לאלבה, שסיים מעל השוער.

תשעה דקות מאוחר יותר, הגיע גם תורו של לואיס סוארס. החלוץ האורוגוואי האגדי הצטרף לחגיגה עם וולה אדיר שהותיר את שוער היריבה חסר אונים. מספר 9 של אינטר מיאמי כבש צמד מול שיקגו פייר במשחק הקודם, שנגמר בטעם מר (5:3), אך הפעם הכל נראה אחרת.

כדי לחתום את החגיגה, מסי שוב הותיר חותם על שערה של אטלנטה יונייטד. בדקה ה־87, אלבה שלח כדור ארוך לקפטן, שהשתלט בקלילות ובעט באלכסון לפינה הרחוקה. ליאו מסי עומד כעת על 26 שערים העונה בליגת ה־MLS, ומוליך את טבלת מלך השערים לפני דניס בואנגה (לוס אנג'לס, 24 שערים). בנוסף, אינטר מיאמי הבטיחה את מקומה בשלישייה הראשונה של המזרח ונראית מוכנה היטב לקראת משחקי ההכרעה.