ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6633-5733פילדלפיה יוניון1
6240-4933סינסינטי2
6253-7633אינטר מיאמי3
5646-5333שארלוט4
5642-4933ניו יורק סיטי5
5440-5633נאשוויל6
5347-6133אורלנדו סיטי7
5258-6633שיקאגו פייר8
5150-5233קולומבוס קרו9
4344-4733ניו יורק רד בולס10
3549-4233ניו אינגלנד רבולושן11
2942-3333טורונטו12
2857-3433מונטריאול13
2762-3733אטלנטה יונייטד14
2565-2933די.סי. יונייטד15
 מערב 
6336-6533ונקובר ווייטקאפס1
6041-6033סן דייגו אפ.סי2
5937-6332FC לוס אנג'לס3
5837-5533מינסוטה יונייטד4
5247-5633סיאטל סאונדרס5
4443-3532אוסטין6
4444-4133פורטלנד טימברס7
41 54-5033דאלאס8
4047-3633ריאל סולט לייק9
4054-4233קולורדו ראפידס10
3862-5833סן חוזה ארת'קווייקס11
3656-4333יוסטון דינמו12
3156-4233סנט לואיס סיטי13
2770-4633קנזס סיטי14
2765-4433לוס אנג'לס גלאקסי15

צמד למסי, שער מרהיב לסוארס וגם אלבה כבש

הפרעוש חזר לפעולה ב־MLS והיה הכוכב הגדול של אינטר מיאמי ב-0:4 מול אטלנטה, כשאף בישל למגן במשחק בו הוא זכה לכבוד, והאורוגוואי הוסיף שער נפלא

מסי, אלבה וסוארס (IMAGO)
מסי, אלבה וסוארס (IMAGO)

ליאו מסי חזר לככב ב־MLS. אחרי שבילה את כל השבוע עם נבחרת ארגנטינה, הכוכב בן ה־38 חזר לשחק במפגש בין אינטר מיאמי לאטלנטה יונייטד באצטדיון צ'ייס. הניצחון נשאר בבית בתוצאה מרשימה במיוחד, והאלוף העולמי היה שוב הכוכב הראשי, עם צמד ובישול נוסף לג'ורדי אלבה.

הקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו שלטה ללא עוררין במחצית הראשונה. הקפטן הראה שוב כמה הוא עיקש ונמרץ, ובדקה ה־21 הגיעה הזדמנות ענקית: סרחיו בוסקטס שלח את מסי לעומק, מספר 10 השתלט ובעט במהירות, אך מצא את השוער הקנדי היידן היברט מוכן בשער.

לאחר מכן, אחרי מסירה נהדרת מבאלטאסאר רודריגס, שלט האגדי הארגנטינאי בכדור, חתך פנימה לרגל שמאל, ושחרר בעיטה אדירה ומדויקת בדרך ל־0:1. היה זה שערו ה־25 של מסי בעונת 2025 בליגת ה־MLS, שהוכיח פעם נוספת שהוא נחוש להוביל את אינטר מיאמי להישגי שיא ולהעפיל לפלייאוף.

במחצית השנייה הוסיפה הקבוצה של מסצ'ראנו שערים נוספים. זה היה ערב מיוחד במיוחד לג'ורדי אלבה, שקיבל הוקרה חמה מהמועדון ומהאוהדים בפורט לודרדייל לאחר שהודיע על פרישה בסיום העונה. המגן השמאלי הספרדי הוותיק העלה את התוצאה ל־0:2 בדקה ה־52, לאחר בישול מושלם ממסי, שפרץ לעומק ושלח את הכדור לאלבה, שסיים מעל השוער.

תשעה דקות מאוחר יותר, הגיע גם תורו של לואיס סוארס. החלוץ האורוגוואי האגדי הצטרף לחגיגה עם וולה אדיר שהותיר את שוער היריבה חסר אונים. מספר 9 של אינטר מיאמי כבש צמד מול שיקגו פייר במשחק הקודם, שנגמר בטעם מר (5:3), אך הפעם הכל נראה אחרת.

כדי לחתום את החגיגה, מסי שוב הותיר חותם על שערה של אטלנטה יונייטד. בדקה ה־87, אלבה שלח כדור ארוך לקפטן, שהשתלט בקלילות ובעט באלכסון לפינה הרחוקה. ליאו מסי עומד כעת על 26 שערים העונה בליגת ה־MLS, ומוליך את טבלת מלך השערים לפני דניס בואנגה (לוס אנג'לס, 24 שערים). בנוסף, אינטר מיאמי הבטיחה את מקומה בשלישייה הראשונה של המזרח ונראית מוכנה היטב לקראת משחקי ההכרעה.

