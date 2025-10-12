ביקורת בנבחרת על פרץ והמערך של בן שמעון

בנבחרת ישראל יצטרכו לשבת ולנתח איך הנבחרת מגיעה למצב שבשני משחקיה האחרונים מול איטליה ונורבגיה אתמול (שבת) היא סופגת לא פחות מעשרה שערים, אבל עד שהניתוחים יעלו על השולחן, הנבחרת עצמה צריכה להתכונן למשחק ביום שלישי באיטליה הפייבוריטית, בתקווה לנסות ולתקן את הרושם העגום מהמשחק אתמול.

הנבחרת תמריא היום בצהריים לאיטליה כדי להתכונן למשחק: “הפערים גדולים מאוד. נכשלנו משחק בכל הפרמטרים. לשחק ללא דור פרץ שנמצא בכושר הכי טוב בארץ וללא שני הבלמים הראשונים: סתיו למקין, שנגרע מהסגל ברגע האחרון בגלל פציעה ועידן נחמיאס, שנפצע אחרי השער השני אתמול זה כבר היה גדול עלינו. פערי האיכות ברורים לכולם, הייתה פאניקה לא ברורה במשחק ההגנה והנורבגים ניצלו את זה מהר מאד כדי לסגור עניין. זאת הייתה תצוגה מבישה. לנצח את אסטוניה ומולדובה זו לא חכמה גדולה", אמרו בנבחרת.

עוד ביקרו את המערך בו בחר לשחק המאמן רן בן שמעון: ״זה לא מתאים ואי אפשר לשחק כך מול נבחרת כמו נורבגיה״. מעבר לפאניקה במשחק ההגנה במחצית הראשונה הגדולים ולפערי האיכות שגם ככה היו, הרצון לשחק ללא חלוץ מטרה טבעי נחל כישלון חרוץ, שכן הנבחרת איבדה תבנית משחק התקפה שאפיין אותה במשחק הקודם מול איטליה. נראה שרן בן שמעון יפיק את הלקחים כבר בשלישי מול איטליה וייתן לאיתי בריבו או דור תורג'מן לפתוח בחוד.

רן בן שמעון. ישנה את השיטה לפני איטליה? (ראובן שוורץ)

אחת השאלות שעולות לקראת איטליה היא מי יפתח בשער הנבחרת. דניאל פרץ בהופעה לא טובה בלשון המעטה ולא בפעם הראשונה יכול היה עם יותר ערנות למנוע לפחות שניים מתוך חמשת השערים שהנבחרת ספגה. “זה צרם לראות איך אנחנו מקבלים שערים כאלה קלים. אנחנו לא צריכים לעזור לנורבגיה לכבוש שערים בזמן שגם ככה יש לה התקפה מעולה. פרץ היה חייב לקחת ביד את הכדור שפגע בנחמיאס ולא לבעוט את הכדור עליו”, ביקרו בנבחרת.

שוער המשנה, עומרי גלזר לא נמצא גם הוא בכושר משחק. הדבר היה ידוע עוד לפני פרסום הסגל של רן בן שמעון לשני המשחקים מול צרפת ואיטליה, מה שיצריך מחשבה אולי לתת את המפתחות בשער למי שכן נמצא בכושר משחק והוא אסף צור. בכל מקרה, החלטה בנושא יקבל בן שמעון לקראת האימון המסכם מחר.

בנבחרת מקווים שהבלם עידן נחמיאס ששוחרר מהסגל אתמול יעבור היום בדיקה נוספת בבה"ח ויוכל לטוס כבר היום חזרה לארץ אחרי שנפגע אתמול במהלך השער השני.