מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
90-113ספרד1
69-93טורקיה2
35-53גיאורגיה3
012-13בולגריה4
 בית 6 
92-93פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
15-33אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
128-155איטליה2
916-156ישראל3
316-66אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
113-66אלבניה2
76-45סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

ביקורת בנבחרת על פרץ והמערך של בן שמעון

מעמד השוער התערער לקראת איטליה. גם המאמן במוקד: "נכשלנו בכל פרמטר, ההגנה בפניקה, אי אפשר לשחק כך מול נורבגיה". תורג'מן או בריבו עשויים לפתוח

|
דניאל פרץ (ראובן שוורץ)
דניאל פרץ (ראובן שוורץ)

בנבחרת ישראל יצטרכו לשבת ולנתח איך הנבחרת מגיעה למצב שבשני משחקיה האחרונים מול איטליה ונורבגיה אתמול (שבת) היא סופגת לא פחות מעשרה שערים, אבל עד שהניתוחים יעלו על השולחן, הנבחרת עצמה צריכה להתכונן למשחק ביום שלישי באיטליה הפייבוריטית, בתקווה לנסות ולתקן את הרושם העגום מהמשחק אתמול.

הנבחרת תמריא היום בצהריים לאיטליה כדי להתכונן למשחק: “הפערים גדולים מאוד. נכשלנו משחק בכל הפרמטרים. לשחק ללא דור פרץ שנמצא בכושר הכי טוב בארץ וללא שני הבלמים הראשונים: סתיו למקין, שנגרע מהסגל ברגע האחרון בגלל פציעה ועידן נחמיאס, שנפצע אחרי השער השני אתמול זה כבר היה גדול עלינו. פערי האיכות ברורים לכולם, הייתה פאניקה לא ברורה במשחק ההגנה והנורבגים ניצלו את זה מהר מאד כדי לסגור עניין. זאת הייתה תצוגה מבישה. לנצח את אסטוניה ומולדובה זו לא חכמה גדולה", אמרו בנבחרת.

עוד ביקרו את המערך בו בחר לשחק המאמן רן בן שמעון: ״זה לא מתאים ואי אפשר לשחק כך מול נבחרת כמו נורבגיה״. מעבר לפאניקה במשחק ההגנה במחצית הראשונה הגדולים ולפערי האיכות שגם ככה היו, הרצון לשחק ללא חלוץ מטרה טבעי נחל כישלון חרוץ, שכן הנבחרת איבדה תבנית משחק התקפה שאפיין אותה במשחק הקודם מול איטליה. נראה שרן בן שמעון יפיק את הלקחים כבר בשלישי מול איטליה וייתן לאיתי בריבו או דור תורג'מן לפתוח בחוד.

רן בן שמעון. ישנה את השיטה לפני איטליה? (ראובן שוורץ)רן בן שמעון. ישנה את השיטה לפני איטליה? (ראובן שוורץ)

אחת השאלות שעולות לקראת איטליה היא מי יפתח בשער הנבחרת. דניאל פרץ בהופעה לא טובה בלשון המעטה ולא בפעם הראשונה יכול היה עם יותר ערנות למנוע לפחות שניים מתוך חמשת השערים שהנבחרת ספגה. “זה צרם לראות איך אנחנו מקבלים שערים כאלה קלים. אנחנו לא צריכים לעזור לנורבגיה לכבוש שערים בזמן שגם ככה יש לה התקפה מעולה. פרץ היה חייב לקחת ביד את הכדור שפגע בנחמיאס ולא לבעוט את הכדור עליו”, ביקרו בנבחרת.

שוער המשנה, עומרי גלזר לא נמצא גם הוא בכושר משחק. הדבר היה ידוע עוד לפני פרסום הסגל של רן בן שמעון לשני המשחקים מול צרפת ואיטליה, מה שיצריך מחשבה אולי לתת את המפתחות בשער למי שכן נמצא בכושר משחק והוא אסף צור. בכל מקרה, החלטה בנושא יקבל בן שמעון לקראת האימון המסכם מחר.

בנבחרת מקווים שהבלם עידן נחמיאס ששוחרר מהסגל אתמול יעבור היום בדיקה נוספת בבה"ח ויוכל לטוס כבר היום חזרה לארץ אחרי שנפגע אתמול במהלך השער השני.

