יום שבת, 11.10.2025 שעה 23:21
כדורגל ישראלי

נבחרת ישראל עד גיל 17 הביסה 1:5 את אזרבייג'ן

החניכים של אריק בנאדו נצמדו לצרפת בפסגת הבית כשרשמו ניצחון ראשון בקמפיין. בן זוארץ עלה כמחליף וכבש את השער האחרון. תמיר בר הצטיין עם צמד

נבחרת הנערים (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנערים (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי ה-1:1 מול רומניה, נבחרת הנערים של ישראל המשיכה את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 17 כשניצחה 1:5 את נבחרת אזרבייג’ן.

המחצית הראשונה כמעט הסתיימה ב-0:0, עד שתמיר בר פרץ את הסכר וכבש בדקה ה-39, אלא שסמיר שאריפוב האזרי השווה בתוספת הזמן והוריד את הקבוצות בשוויון להפסקה. עם החזרה, בר השלים צמד, כשאדם גרימברג הצטרף בדקה ה-83 לחגיגה.

בתווך, ליאם לוסקי החמיץ פנדל. בדקה ה-90 מגנה השמאלי של היריבה, אמין רזאייב, קיבל אדום שפירק את נבחרתו, כשבאותה הדקה ארז דידי כבש בפנדל ובן זוארץ, שעלה מהספסל בדקה ה-85, חתם את תוצאת המשחק בדקה ה-94.

אחרי שני משחקים, הנבחרת של אריק בנאדו נמצאת במקום השני, בשוויון נקודות עם צרפת הראשונה אותה תפגוש ביום שלישי. היריבה אזרבייג’ן תפגוש את רומניה, כשמי שתפסיד תסיים אחרונה בבית ובעקבות כך יש לזה השלכות לגבי ישראל.

במידה ואזרבייג’ן תסיים אחרונה, התוצאות שלה מול שאר היריבות יימחקו ולכן נבחרת ישראל תצטרך 2:2 ומעלה, או לנצח על מנת לסיים ראשונה. במידה והמשחק מול צרפת יסתיים ב-1:1, ההעפלה תוכרע לפי מספר הכרטיסים הצהובים שספגו הצדדים.

אם רומניה תסיים אחרונה, התוצאות נגדה יימחקו ועקב כך ישראל תהיה חייבת לנצח את הצרפתים, שכן יש לטריקולור יחס שערים עדיף אחרי שניצחו 0:8 את האזרים.

