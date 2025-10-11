יום שבת, 11.10.2025 שעה 22:25
כדורגל ישראלי

"הפנדלים? לא בעטתי טוב, הקשתי על עצמי"

הולאנד דיבר על ההדיפות שספג מפרץ ב-0:5 על הנבחרת, מאמן נורבגיה הפתיע: "ניצחון מנטלי, ישראל יכולה להיות רעה". סורלות': "לא שיחקנו כל כך טוב"

|
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

נבחרת נורבגיה הביסה 5:0 את נבחרת ישראל הערב (שבת), זאת במסגרת שלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026. הנורבגים במקום הראשון של הבית עם מאזן מושלם, קרובים קרובים להעפיל לגביע העולם הקרוב שיתחיל ביוני. ארלינג הולאנד, סיים עם שלושער אחרי שעוד החמיץ שני פנדלים מול דניאל פרץ בפתיחה.

כוכב מנצ’סטר סיטי אמר בתום המשחק: “לא רוצה לדבר על הסיכויים להעפיל, המיקוד שלי במשחק הבא”. על הפנדלים שהחמיץ סיפר: “זה היה מעניין. לא בעטתי מספיק טוב, הייתי צריך לא להקשות על עצמי. אבעט יותר טוב בפעם הבאה”.

אלכסנדר סורלות’, חלוץ אתלטיקו מדריד שגם הגיע למסיבת העיתונאים לפני המשחק, דיבר גם הוא בסיום ההתמודדות: “אנחנו שמחים, זה היה ניצחון קסום. אפילו לא שיחקנו כל כך טוב ועדיין צעדנו ל-0:5, זה לא קורה הרבה פעמים. זו תחושה פנטסטית”.

ארלינג הולאנד חוגג עם אלכסנדר סורלותארלינג הולאנד חוגג עם אלכסנדר סורלות' (ראובן שוורץ)

מאמן נורבגיה, סטאלה סולבאקן, אמר: “זה ניצחון מנטלי. אני כנראה הבן אדם האחרון במדינה שיגיד שזה ברור שכבר עלינו, אך זה בהחלט היה צעד נוסף היום”. על האם דאג כשהולאנד נהדף פעמיים בפתיחה בפנדלים מול דניאל פרץ הוא השיב: “השחקנים פועלים לפי תוכנית משחק ויודעים בדיוק מה לעשות, למרות שישראל יכולה להיות קבוצה רעה”.

