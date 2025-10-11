"שמעתי דברים טובים": עידן רטה חתם בעפולה

כשהיא נמצאת במקום האחרון בליגה הלאומית והיא עדיין ללא ניצחון בשבעה משחקים, כשלמעשה הפסידה חמש פעמים וסיימה פעמיים בתיקו, הפועל עפולה הודיעה היום (שבת) על החתמתו של עידן רטה.

המגן בן ה-26, חתם במועדון עד סוף העונה, כשהוא שיחק בעברו בבני יהודה, עירוני קריית שמונה, הפועל כפר סבא, ועירוני רמת השרון. לאחר החתימה, אמר: “אני שמח לחתום בקבוצה, שמעתי המון דברים טובים על המועדון ועל התנאים שיש פה”.

כאמור, הקבוצה מהצפון עדיין לא השיגה ניצחון בלאומית בשבעה משחקים, כאשר מחר היא תפגוש את הפועל עכו במסגרת המחזור השמיני ותקווה לרשום ניצחון בכורה ולעלות מעל הקו האדום.