"קיבלנו סיוע ישראלי לא צפוי": טירוף בנורבגיה

עוד הפסד לנבחרת ישראל, אפשר לומר בכנות תבוסה. החבורה של רן בן שמעון התארחה הערב (שבת) באווירה סוערת באוסלו אצל נבחרת נורבגיה, וספגה 5:0 לא נעים במסגרת שלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026. בתקשורת הנורבגית, חגגו בגדול כמובן, כשהם מושלמים בפסגת הבית.

“נורבגיה עם צעד ענק למונדיאל – פשוט הזמינו כרטיס לארצות הברית”, נכתב ב-NRK’ המקומי, כשהכוונה כמובן היא לגביע העולם שייערך על אדמת אמריקה. בהתייחסות לסאגה הפוליטית שעטפה את ההתמודדות כל השבוע, נכתב בחצי עוקצנות: “אין ספק שלמאבק נגד ישראל יש רקע מיוחד”. על היכולת הישראלית החלשה כבר לא ריחמו: “נורבגיה קיבלה סיוע ישראלי לא צפוי”.

ב-’VG’ השמפניות הוצאו מהמקרר גם כן: “נורבגיה ריסקה את ישראל, הסיכויים להגיע לגביע העולם כבר הרבה יותר טובים מאשר שני העשורים האחרונים”. באותו כל תקשורת נורבגי, כבר התעסקו בהגרלת שלב הבתים של גביע העולם עצמו – כאשר כאמור עם 18 נקודות במקום הראשון, הנורבגים אכן קרובים מתמיד להיות במונדיאל.

ארלינג הולאנד חוגג. בלתי ניתן לעצירה (ראובן שוורץ)

כריסטופר לוקברג, ‘המומחה’ הנורבגי, כפי שהציגו אותו אצל הסקנדינבים, נתן לאחד מאתרי הספורט המובילים את ניתוחו: “הסיכוי למונדיאל הוא עכשיו כמעט 100 אחוז. זה לא יכול להשתבש. כל הנורבגים שרוצים לעקוב אחר הנבחרת הזו במונדיאל צריכים רק להזמין כרטיסים לארה"ב”. פרשן אחר הגדיל לומר: “ישראל נראתה מסוחררת, הולאנד עשה קרוסלה משחקני ההגנה שלה”.