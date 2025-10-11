"קיבלנו סיוע ישראלי לא צפוי": טירוף בנורבגיה

מערכת ONE
עוד הפסד לנבחרת ישראל, אפשר לומר בכנות תבוסה. החבורה של רן בן שמעון התארחה הערב (שבת) באווירה סוערת באוסלו אצל נבחרת נורבגיה, וספגה 5:0 לא נעים במסגרת שלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026. בתקשורת הנורבגית, חגגו בגדול כמובן, כשהם מושלמים בפסגת הבית.
“נורבגיה עם צעד ענק למונדיאל – פשוט הזמינו כרטיס לארצות הברית”, נכתב ב-NRK’ המקומי, כשהכוונה כמובן היא לגביע העולם שייערך על אדמת אמריקה. בהתייחסות לסאגה הפוליטית שעטפה את ההתמודדות כל השבוע, נכתב בחצי עוקצנות: “אין ספק שלמאבק נגד ישראל יש רקע מיוחד”. על היכולת הישראלית החלשה כבר לא ריחמו: “נורבגיה קיבלה סיוע ישראלי לא צפוי”.
ב-’VG’ השמפניות הוצאו מהמקרר גם כן: “נורבגיה ריסקה את ישראל, הסיכויים להגיע לגביע העולם כבר הרבה יותר טובים מאשר שני העשורים האחרונים”. באותו כל תקשורת נורבגי, כבר התעסקו בהגרלת שלב הבתים של גביע העולם עצמו – כאשר כאמור עם 18 נקודות במקום הראשון, הנורבגים אכן קרובים מתמיד להיות במונדיאל.
כריסטופר לוקברג, ‘המומחה’ הנורבגי, כפי שהציגו אותו אצל הסקנדינבים, נתן לאחד מאתרי הספורט המובילים את ניתוחו: “הסיכוי למונדיאל הוא עכשיו כמעט 100 אחוז. זה לא יכול להשתבש. כל הנורבגים שרוצים לעקוב אחר הנבחרת הזו במונדיאל צריכים רק להזמין כרטיסים לארה"ב”. פרשן אחר הגדיל לומר: “ישראל נראתה מסוחררת, הולאנד עשה קרוסלה משחקני ההגנה שלה”.