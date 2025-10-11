יום שבת, 11.10.2025 שעה 22:24
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
97-124איטליה2
916-156ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

״צריכים לשתוק ולקבל את הביקורת, טעינו בגדול״

מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, לאחר ה-5:0 הכואב נגד נורבגיה: ״עשו לנו בית ספר, קיבלנו שיעור חשוב ונלמד ממנו״. עמית לוינטל, שליח ONE לאוסלו

|
רן בן שמעון מאוכזב (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון מאוכזב (ראובן שוורץ)

כואב ומאכזב. נבחרת ישראל ספגה הערב הפסד משפיל בדמות 5:0 לנבחרת נורבגיה, במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות המונידאל בבית ט׳. החבורה בכחול לבן לא תעפיל למונדיאל מהמקום הראשון בבית, אך תקווה לנס שיעזור לה להגיע לפלייאוף, על אף שהסיכוי קלוש.

בסיום, מאמן הנבחרת, בן שמעון, אמר: ״עשו לנו בית ספר. אפשר לנתח ולדבר על דברים, אבל נורבגיה זה ליגה אחרת. למדנו שיעור בכדורגל. הפסדנו מקצועית לנבחרת יוצאת מהכלל. לא מאשימים את הקהל, את מזג האוויר, הדשא או השופט. אנחנו צריכים להסתכל פנימה ולשפר דברים בתוך הנבחרת. זה היה סוג משחק שכל ביקורת נכונה לגביו. צריך לעשות שני דברים עכשיו – לשתוק ולקבל ביקורת באהבה, כי כל מה שיגידו נכון עכשיו. לא היינו באירוע, אפשר לצמצם פערים ולא להיראות ככה. נלמד מהם ונתקן אותם״.

״הדבר השני הוא שיקום. צריכים אנרגיות חדשות ולא להוריד את הראש לפני איטליה. עשינו המון המון טעויות היום, כצוות, כנבחרת. יש לפעמים דברים שקורים בחיים שצריך לקום מהם. ידענו לקבל מחמאות לפני חודש, עכשיו נצטרך לדעת לקבל ביקורת״, המשיך מאמן הנבחרת.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

״טעיתי בהמון דברים הערב, כמו כולנו. היו דברים שלא עבדו שכנראה לא נתנו עליהם דגש ולא עבדנו עליהם מספיק טוב. לא הצלחתי להשפיע מספיק על המשחק. אני לא מאוכזב מאף שחקן, זה קורה. כשמתחילים בפיגור זה משבש את כל ההכנה למשחק. קיבלנו שיעור מנבחרת מעולה. נלך הביתה, ננתח ונרים את הראש. נמשיך בתהליך של הנבחרת, יש לנו נבחרת יוצאת מן הכלל״, אמר בן שמעון.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

בן שמעון המשיך: ״הרגשתי שאנחנו מוכנים. אפשר להמשיך לדבר על פרמטרים מקצועיים, למשל איבדו כדורים במעברים. אבל לדבר מקצועית פה, צריך להודות שהם נבחרת הרבה יותר טובה. צריך להיות מאוד מדויקים ועל הדברים הקטנים. נפלנו בכל פרמטר ובדברים הקטנים״.

המאמן עוד אמר: ״אני יכול להפסיד את המשחק, לא את השיעור. השחקנים צריכים מישהו יציב. אני מתחייב שתהיה לנו נבחרת יוצא מהכלל בהמשך. אנחנו כל הזמן בתהליך למידה. אני מאמין שיש לי חרטות. אני עוד לא בשל לדבר על כל הטעויות וההחלטות שקיבלנו. אנחנו עושים בדיקה עצמית, יש לנו צוותים שבודקים אותנו ומאתגרים אותנו. אנחנו לא בורחים משום ביקורת שמגיעה לנו ביושר״.

״האם אני לוקח משהו חיובי מהמשחק? רק את שריקת הסיום. לטעמי נורבגיה אחת משתי הנבחרות הטובות באירופה לצד ספרד. ציפיתי מהם להרבה והם עדיין התעלו על כך״, סיכם בן שמעון.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */