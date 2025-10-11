״צריכים לשתוק ולקבל את הביקורת, טעינו בגדול״

כואב ומאכזב. נבחרת ישראל ספגה הערב הפסד משפיל בדמות 5:0 לנבחרת נורבגיה, במסגרת המחזור השביעי של מוקדמות המונידאל בבית ט׳. החבורה בכחול לבן לא תעפיל למונדיאל מהמקום הראשון בבית, אך תקווה לנס שיעזור לה להגיע לפלייאוף, על אף שהסיכוי קלוש.

בסיום, מאמן הנבחרת, בן שמעון, אמר: ״עשו לנו בית ספר. אפשר לנתח ולדבר על דברים, אבל נורבגיה זה ליגה אחרת. למדנו שיעור בכדורגל. הפסדנו מקצועית לנבחרת יוצאת מהכלל. לא מאשימים את הקהל, את מזג האוויר, הדשא או השופט. אנחנו צריכים להסתכל פנימה ולשפר דברים בתוך הנבחרת. זה היה סוג משחק שכל ביקורת נכונה לגביו. צריך לעשות שני דברים עכשיו – לשתוק ולקבל ביקורת באהבה, כי כל מה שיגידו נכון עכשיו. לא היינו באירוע, אפשר לצמצם פערים ולא להיראות ככה. נלמד מהם ונתקן אותם״.

״הדבר השני הוא שיקום. צריכים אנרגיות חדשות ולא להוריד את הראש לפני איטליה. עשינו המון המון טעויות היום, כצוות, כנבחרת. יש לפעמים דברים שקורים בחיים שצריך לקום מהם. ידענו לקבל מחמאות לפני חודש, עכשיו נצטרך לדעת לקבל ביקורת״, המשיך מאמן הנבחרת.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

״טעיתי בהמון דברים הערב, כמו כולנו. היו דברים שלא עבדו שכנראה לא נתנו עליהם דגש ולא עבדנו עליהם מספיק טוב. לא הצלחתי להשפיע מספיק על המשחק. אני לא מאוכזב מאף שחקן, זה קורה. כשמתחילים בפיגור זה משבש את כל ההכנה למשחק. קיבלנו שיעור מנבחרת מעולה. נלך הביתה, ננתח ונרים את הראש. נמשיך בתהליך של הנבחרת, יש לנו נבחרת יוצאת מן הכלל״, אמר בן שמעון.

בן שמעון המשיך: ״הרגשתי שאנחנו מוכנים. אפשר להמשיך לדבר על פרמטרים מקצועיים, למשל איבדו כדורים במעברים. אבל לדבר מקצועית פה, צריך להודות שהם נבחרת הרבה יותר טובה. צריך להיות מאוד מדויקים ועל הדברים הקטנים. נפלנו בכל פרמטר ובדברים הקטנים״.

המאמן עוד אמר: ״אני יכול להפסיד את המשחק, לא את השיעור. השחקנים צריכים מישהו יציב. אני מתחייב שתהיה לנו נבחרת יוצא מהכלל בהמשך. אנחנו כל הזמן בתהליך למידה. אני מאמין שיש לי חרטות. אני עוד לא בשל לדבר על כל הטעויות וההחלטות שקיבלנו. אנחנו עושים בדיקה עצמית, יש לנו צוותים שבודקים אותנו ומאתגרים אותנו. אנחנו לא בורחים משום ביקורת שמגיעה לנו ביושר״.

״האם אני לוקח משהו חיובי מהמשחק? רק את שריקת הסיום. לטעמי נורבגיה אחת משתי הנבחרות הטובות באירופה לצד ספרד. ציפיתי מהם להרבה והם עדיין התעלו על כך״, סיכם בן שמעון.