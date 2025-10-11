יום שבת, 11.10.2025 שעה 22:25
מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
97-124איטליה2
916-156ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

אף אחד לא הופיע: הציונים של שחקני הנבחרת

כל מי ששיחק לא הופיע לרגע והיה מתחת לרמתו, והציונים של כולם בהתאם לכך: 3 נמוך לכלל השחקנים, וכמה קיבל רן בן שמעון על ההופעה המבישה של ישראל?

|
ארלינג הולאנד עם הכדור לפני הפנדל החוזר (IMAGO)
ארלינג הולאנד עם הכדור לפני הפנדל החוזר (IMAGO)

מאמן

רן בן שמעון 3 – אחרת ההופעות הרעות של ישראל אי פעם ללא ספק, ולמאמן יש חלק בכך. אף אחד לא הופיע, כולל ההכנה הטקטית שלו.

הגנה

דניאל פרץ 3 – פתח את המשחק מדהים עם הצלה אדירה מול הולאנד ועצירת הפנדל והפנדל החוזר של כוכב סיטי, אבל מאז אותה הצלה בדקה השישית לא רשם אף הצלה, איבד את הביטחון וחזר ליכולת מול איטליה, והיה לו חלק גדול ב-3 שערים שספג.

אלי דסה 3 – אחת ההופעות החלשות של הקפטן, כבר מאיבוד הכדור המוקדם שלו שהוביל לפנדל ועד לחוסר ההתמודדות מול נוסא.

עידן נחמיאס (הוחלף, 32) 3 – היו לי כמה התמודדויות פיזיות יפות בפתיחה אבל קרס כמו כל ההגנה הישראלית ונפצע בשער השלישי האומלל. בריאות. 

אור בלוריאן 3 – התקשה מאוד מול ההתקפה המפחידה ועשה טעויות, לצד כמה בלימות יפות לקלטת מול חלוצי העל שמולו.

רוי רביבו 3 – השתדל ונתן הכל אבל כמו שאר שחקני ההגנה עשה טעויות ולא יכול היה להתמודד עם הפיזיות של הנורבגים.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

קישור

מוחמד אבו פאני 3 -  ניכר שהוא רחוק שנות אור מכושרו הטוב עם 126 דקות בלבד העונה, ולא היה מסוגל להתמודד עם הפיזיות והאינטנסיביות של הנורבגים.

אליאל פרץ 3 – השחקן הכי פחות חלש של ישראל, שעשה כמה פעולות יפות בשלבים המוקדמים של המשחק.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

התקפה

דן ביטון 3 – לא הצליח להביא את היכולת המעולה שלו מהליגה ונעצר בקלות על ידי ההגנה הנורבגית.

ענאן חלאילי 3 – שער עצמי אומלל אחרי עמידה רעה ולא היה פקטור בהתקפה.

אוסקר גלוך 3 – משחק שקט של כוכב אייאקס שלא הצליח להביא את הקסם שלו מול הקישור החונק וההגנה של הנורבגים. יש לציין שלא שיחק בעמדה שלו וזה השפיע עליו.

מנור סולומון 3 – אחרי שתי הופעות ענק בחודש שעבר, סולומון נעצר על ידי הנורבגים שסימנו אותו ועשו מולו עבודה גדולה.

מחליפים

מתן בלטקסה (32) 3 – עלה בפיגור 3:0, אבל הספיק לעשות טעויות והולאנד הצליח לברוח לו בקלות מדי.

שאר המחליפים ללא ציון.

ארלינג הולאנד בועט לשער (ראובן שוורץ)ארלינג הולאנד בועט לשער (ראובן שוורץ)
