אף אחד לא הופיע: הציונים של שחקני הנבחרת

מאמן

רן בן שמעון 3 – אחרת ההופעות הרעות של ישראל אי פעם ללא ספק, ולמאמן יש חלק בכך. אף אחד לא הופיע, כולל ההכנה הטקטית שלו.

הגנה

דניאל פרץ 3 – פתח את המשחק מדהים עם הצלה אדירה מול הולאנד ועצירת הפנדל והפנדל החוזר של כוכב סיטי, אבל מאז אותה הצלה בדקה השישית לא רשם אף הצלה, איבד את הביטחון וחזר ליכולת מול איטליה, והיה לו חלק גדול ב-3 שערים שספג.

אלי דסה 3 – אחת ההופעות החלשות של הקפטן, כבר מאיבוד הכדור המוקדם שלו שהוביל לפנדל ועד לחוסר ההתמודדות מול נוסא.

עידן נחמיאס (הוחלף, 32) 3 – היו לי כמה התמודדויות פיזיות יפות בפתיחה אבל קרס כמו כל ההגנה הישראלית ונפצע בשער השלישי האומלל. בריאות.

אור בלוריאן 3 – התקשה מאוד מול ההתקפה המפחידה ועשה טעויות, לצד כמה בלימות יפות לקלטת מול חלוצי העל שמולו.

רוי רביבו 3 – השתדל ונתן הכל אבל כמו שאר שחקני ההגנה עשה טעויות ולא יכול היה להתמודד עם הפיזיות של הנורבגים.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

קישור

מוחמד אבו פאני 3 - ניכר שהוא רחוק שנות אור מכושרו הטוב עם 126 דקות בלבד העונה, ולא היה מסוגל להתמודד עם הפיזיות והאינטנסיביות של הנורבגים.

אליאל פרץ 3 – השחקן הכי פחות חלש של ישראל, שעשה כמה פעולות יפות בשלבים המוקדמים של המשחק.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

התקפה

דן ביטון 3 – לא הצליח להביא את היכולת המעולה שלו מהליגה ונעצר בקלות על ידי ההגנה הנורבגית.

ענאן חלאילי 3 – שער עצמי אומלל אחרי עמידה רעה ולא היה פקטור בהתקפה.

אוסקר גלוך 3 – משחק שקט של כוכב אייאקס שלא הצליח להביא את הקסם שלו מול הקישור החונק וההגנה של הנורבגים. יש לציין שלא שיחק בעמדה שלו וזה השפיע עליו.

מנור סולומון 3 – אחרי שתי הופעות ענק בחודש שעבר, סולומון נעצר על ידי הנורבגים שסימנו אותו ועשו מולו עבודה גדולה.

מחליפים

מתן בלטקסה (32) 3 – עלה בפיגור 3:0, אבל הספיק לעשות טעויות והולאנד הצליח לברוח לו בקלות מדי.

שאר המחליפים ללא ציון.