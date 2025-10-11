דניאל פרץ: אין יותר מדי נקודות אור מהמשחק

נבחרת ישראל הובסה הערב (שבת) 5:0 מול נורבגיה העוצמתית על אדמת אוסלו. החבורה של רן בן שמעון קיבלה רגעים של תקווה גדולה בפתיחה כשדניאל פרץ עצר לארלינג הולאנד פנדל, וגם את הפנדל החוזר, אך מיד אחר כך הנורבגים התאוששו והחלו לדרוס כולל שלושער של חלוץ מנצ’סטר סיטי.

דניאל פרץ אמר לאחר ההתמודדות: “ערב לא פשוט, זה התחיל מבטיח ברמה אישית, אבל גם לי וכל הקבוצה אין יותר מדי נקודות אור מהמשחק, אני מצפה מעצמי גם למשחק יותר טוב, סף שבירה יותר גבוה של הנבחרת, היו יותר מדי דברים שלא הלכו, היינו צריכים להראות יותר בגרות בדקות האלו ולעבור אותן, התמודדנו מול נבחרת טובה ובכושר מדהים, ברור שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב ולהוות יריב יותר טוב, אני מצפה מעצמי ומהשחקנים, להתעלות בדקות יותר קשות ושוב פעם, זה המשחק וזה הכדורגל, צריך ללמוד, אין דרך אחרת.

“הייתה לי הרגשה לפני המשחק שהיה לי ברור מה לעשות אם יהיה פנדל, עשינו את זה פעמיים, אבל הולאנד בכושר מדהים והוא הבקיע שלושער, חייבים ללמוד, אין לנו אופציה אחרת. יש לנו משחק סופר גורלי בעוד שלושה ימים, זה מאכזב וכואב לנו ולכל העולם, אבל חייבים להתעלות על עצמנו ועל הרגשות שיש לנו עכשיו, צריך לבוא בשיא האנרגיות למשחק הבא ביום שלישי”.

שחקני הנבחרת מאוכזבים (ראובן שוורץ)

אלי דסה אמר: “קיבלנו שיעור גדול בכדורגל, לא הופענו בשום פרמטר מול אחת הנבחרות החזקות בעולם, אין לי שום דבר להגיד להגנתנו, נצטרך לעשות את הסוויץ’ עוד כמה ימים ולהציג את מה שאנחנו יודעים, לא הופענו היום ונבחרת שנמצאת בשיא נתנה לנו בראש.

“הבננו את רן בן שמעון מצוין, אבל לפעמים אתה עושה דברים יותר טובים ולפעמים כשאתה פוגש נבחרת יותר חזקה אז יש לה פתרונות להכל, בכל מצב, לא הסתדרנו למרות שרצינו והתכוננו. זה כאב מאוד, היה לא פשוט היום על המגרש, צריך להרים את הראש ולהתקדם הלאה. החבר’ה מקצועניים, כן צריך לתת את היכולת להביע את הרגשות, צריך להציף מה שמרגישים, החבר’ה די מרוסקים, אבל נדע לעבור את זה”.