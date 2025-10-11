יום שבת, 11.10.2025 שעה 22:22
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
97-124איטליה2
916-156ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

דניאל פרץ: אין יותר מדי נקודות אור מהמשחק

שוער נבחרת ישראל סיכם את ה-5:0 לנורבגיה: "זה מאכזב וכואב, אנחנו חייבים להתעלות". אלי דסה: "לא הופענו בשום פרמטר" עמית לוינטל, שלח ONE לאוסלו

|
דניאל פרץ מאוכזב (ראובן שוורץ)
דניאל פרץ מאוכזב (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל הובסה הערב (שבת) 5:0 מול נורבגיה העוצמתית על אדמת אוסלו. החבורה של רן בן שמעון קיבלה רגעים של תקווה גדולה בפתיחה כשדניאל פרץ עצר לארלינג הולאנד פנדל, וגם את הפנדל החוזר, אך מיד אחר כך הנורבגים התאוששו והחלו לדרוס כולל שלושער של חלוץ מנצ’סטר סיטי.

דניאל פרץ אמר לאחר ההתמודדות: “ערב לא פשוט, זה התחיל מבטיח ברמה אישית, אבל גם לי וכל הקבוצה אין יותר מדי נקודות אור מהמשחק, אני מצפה מעצמי גם למשחק יותר טוב, סף שבירה יותר גבוה של הנבחרת, היו יותר מדי דברים שלא הלכו, היינו צריכים להראות יותר בגרות בדקות האלו ולעבור אותן, התמודדנו מול נבחרת טובה ובכושר מדהים, ברור שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב ולהוות יריב יותר טוב, אני מצפה מעצמי ומהשחקנים, להתעלות בדקות יותר קשות ושוב פעם, זה המשחק וזה הכדורגל, צריך ללמוד, אין דרך אחרת.

“הייתה לי הרגשה לפני המשחק שהיה לי ברור מה לעשות אם יהיה פנדל, עשינו את זה פעמיים, אבל הולאנד בכושר מדהים והוא הבקיע שלושער, חייבים ללמוד, אין לנו אופציה אחרת. יש לנו משחק סופר גורלי בעוד שלושה ימים, זה מאכזב וכואב לנו ולכל העולם, אבל חייבים להתעלות על עצמנו ועל הרגשות שיש לנו עכשיו, צריך לבוא בשיא האנרגיות למשחק הבא ביום שלישי”.

שחקני הנבחרת מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני הנבחרת מאוכזבים (ראובן שוורץ)

אלי דסה אמר: “קיבלנו שיעור גדול בכדורגל, לא הופענו בשום פרמטר מול אחת הנבחרות החזקות בעולם, אין לי שום דבר להגיד להגנתנו, נצטרך לעשות את הסוויץ’ עוד כמה ימים ולהציג את מה שאנחנו יודעים, לא הופענו היום ונבחרת שנמצאת בשיא נתנה לנו בראש.

“הבננו את רן בן שמעון מצוין, אבל לפעמים אתה עושה דברים יותר טובים ולפעמים כשאתה פוגש נבחרת יותר חזקה אז יש לה פתרונות להכל, בכל מצב, לא הסתדרנו למרות שרצינו והתכוננו. זה כאב מאוד, היה לא פשוט היום על המגרש, צריך להרים את הראש ולהתקדם הלאה. החבר’ה מקצועניים, כן צריך לתת את היכולת להביע את הרגשות, צריך להציף מה שמרגישים, החבר’ה די מרוסקים, אבל נדע לעבור את זה”.

