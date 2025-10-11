יום שבת, 11.10.2025 שעה 22:25
כדורגל ישראלי

היו גם שביעיות: כל ההפסדים הגדולים של ישראל

הנבחרת ספגה 7 שערים בידידות מגרמניה וארגנטינה, וגם שישיות לפני עשורים. ה-5:0 לנורבגיה לצד החמישיות מדנמרק, שבדיה ועוד. על התבוסות בכחול לבן

|
נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל ספגה הערב (שבת) תבוסה לא נעימה בכלל, בלשון המעטה, בדמות 5:0 מהדהד לנורבגיה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. השחקנים בכחול-לבן כבר קיבלו חמישיות לאורך ההיסטוריה וזו מצטרפת לרשימה השלילית, אך לא מהווה את ההפסד הגדול ביותר.

עוד לפני קום המדינה, ב-1934, מצרים רשמה 1:7 גדול על נבחרת ארץ ישראל בדרך להעפיל למונדיאל 1934. אחרי קום המדינה ב-1986, ארגנטינה הביסה את הנבחרת 7:2 בידידות. במשחק ידידות נוסף בשנת 2002, הנבחרת הושפלה 7:1 מול גרמניה. המאמן הדני של ישראל אז היה ריצ’רד נילסן, שרצה להתפטר לאור התוצאה ואכן עשה זאת בהמשך הדרך.

שנות החמישים והשישים היו גם הן עם תבוסות גדולות. ב-1959 במשחק ידידות על אדמת פולין נגד הנבחרת המקומית, ספגה ישראל 7:2 כואב. ב-1950, ישראל ספגה 6:0 מיוגוסלביה במסגרת המשחקים הטרום אולימפיים. היה גם הפסד 6:0 לאיטליה בשנת 1961 במוקדמות המונדיאל.

במסגרת החמישיות – הנבחרת ספגה 5:0 מפורסם מדנמרק אז בפלייאוף יורו 2000, כמו גם ה-5:0 שהגיע מול הדנים במוקמות המונדיאל בשנת 2021. חוזרים עשרים שנה אחורה, חמישייה נוספת ואפס שערים ישראלים מנגד קרו גם בשנת 2001 מול שבדיה במוקדמות המונדיאל. הרבה יותר אחורה, ב-1966, היה גם הפסד לבלגיה בדמות 5:0 והפסד זהה לברית המועצות ב-1956.

