אחרי שנפצע: נחמיאס פונה לבית החולים להיבדק

עידן נחמיאס חווה היום (שבת) חוסר מזל בתבוסה של נבחרת ישראל 5:0 לנורבגיה, כאשר כבש שער עצמי לא נעים שהעלה את המקומיים ל-0:3 , אך חוסר המזל של הבלם לא נגמר שם. תוך כדי המהלך, שחקן לודוגורץ התנגש בקורה, נשכב על הדשא, קיבל טיפול ולבסוף הוחלף על ידי מתן בלטקסה בשלב די מוקדם של המשחק.

נחמיאס לא יכול היה להמשיך, ולא רק כך, אלא הוא גם פונה תוך כדי ההתמודדות לבית החולים כדי לעבור בדיקות, על מנת להבחין בדיוק מה יש לבלם ומה מצבו. המצב של הנבחרת לא השתפר יותר מידי גם בלעדי, כאשר החגיגה הנורבגית נמשכה לאחר החילוף גם כן.