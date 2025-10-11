ענו: האם הנבחרת הייתה יכולה לעשות יותר?

נבחרת ישראל חטפה תבוסה כואבת 5:0 מנורבגיה הערב (שבת), מצמד שערים עצמיים של ענאן חלאיילי ועידן נחמיאס ושלושער של ארלינג הולאנד, כשהחניכים של רן בן שמעון לא הצליחו להביא את עצמם למגרש כמו שעשו נגד נבחרת חזקה כמו איטליה בפגרה הקודמת.

