שחקן ילדים א' בלע את לשונו, ייצבו את מצבו

מגרש הכדורגל הסינטטי באשקלון אירח היום (שבת) בשעת צהריים מוקדמת משחק במסגרת המחזור השלישי של ליגת דרום, בו נפגשו מכבי אשקלון וקבוצת בני אילת 2. מקרה מטלטל התרחש בדקות הסיום של המשחק כאשר שחקן אורח נשכב על בטנו והתקשה לנשום, מה שהתברר כבליעת לשון. חובש מטעם מכבי אשקלון ויו"ר המועדון, מני יאסו, חשו לעזרתו של השחקן ובעבודה משותפת ומאומצת הצליחו לייצב את מצבו. בהסכמת שופט המשחק הוחלט על הפסקת המשחק.

איוון מנדוזה, מאמן אילת, משתף: “עברנו דקות לא פשוטות, השחקנים נבהלו וכולנו דאגנו לבריאותו של השחקן. כל הכבוד למני ולחובש של מכבי אשקלון על פעולה מהירה ונחרצת, שעזרה לשחקן להיחלץ מהסיטואציה. אביו של הילד נכח במגרש ועזר לו להתאושש.

“עבור מספר שחקנים שלנו זה היה משחק חוץ ראשון מאז החלו לשחק, וייתכן שחרדה וסטרס היו חלק מהמקרה הזה. מחר יש לקבוצה אימון, נעשה שיחה עם השחקנים, נבין את מצבם ונעשה מה שצריך כדי לעזור להם. בשמי ובשם המועדון אנו מודים לחובש ולמני על עזרתם החשובה”.

מני יאסו (פרטי)

מני יאסו חש בר מזל שהיה במקום הנכון בזמן הנכון: “זה עוד אירוע שמלמד אותי שכל דבר בחיים קורה בזמן שלו. הגעתי למשרד כדי לצמצם פערים של עבודה. לאורך כל המחצית הראשונה ובתחילת המחצית השנייה לא יצאתי מהמשרד. לאחר מכן, הלכתי מהמשרד למחסן, עניין שדרש ממני הליכה סביב המגרש ופתאום שמעתי את המאמן זועק לעזרה. המאמן החזיק את השחקן, הלשון הייתה מקופלת ותקועה, העיניים פקוחות בצורה חדה, זיהיתי שלא מדובר בדבר רגיל”

“ברוך השם, הילד מרגיש טוב והאירוע הסתיים על הצד הטוב ביותר. אנחנו מאחלים לשחקן בריאות שלמה. חשוב מאוד לעשות קורסים של עזרה ראשונה. בעבר טיפלתי גם בשחקנים מהקבוצה היריבה, שעברו פציעות קשות. אנחנו ביחסים מאוד טובים וקרובים עם אילת, שתמיד מארחת את הקבוצות שלנו בסבר פנים יפות ואנחנו שמחים לארח אותם תמיד. מאחל לנו שסיטואציות כאלה לא יהיו במפגשים העתידיים בין קבוצות משני המועדונים ולא יתרחשו בכלל במגרשי הספורט”.