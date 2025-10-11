שחקני נבחרת ישראל עלו עם סמל 'ריבוק' הפוך

כזכור, פרסמנו כאן ב-ONE לראשונה על הבלגן שהיה עם חברת ‘ריבוק’, שהודיעה על כך שהיא עוזבת את ההתאחדות לכדורגל ואוסרת על הנבחרת לעלות עם הסמל שלה, כשכזכור גם הייתה גם שיחה בין יו”ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ והבעלים של ‘ריבוק’ עצמו בארצות הברית ויישרו קו.

למרות זאת, שחקני נבחרת ישראל עלו לשחק היום (שבת) נגד נבחרת נורבגיה כאשר הסמל של ‘ריבוק’ בצד של המדים הפוך. בהתאחדות לכדורגל אמרו בתגובה: “ככה זה הגיע מהספק, הכנסנו להדפסה מהירה. הורדנו כבר את הסמל, ואז הכנסנו להדפסה מהירה לאחר שכבר הורדנו הכל אחרי שהחברה ביקשה לעזוב”.

נזכיר את הסיפור. ל-ONE נודע לראשונה כי ענקית הביגוד ‘ריבוק’ העבירה מסר לספק שלה בישראל שההתאחדות לכדורגל צריכה להפסיק להשתמש במוצרי החברה. ההתאחדות חתמה על הסכם מול הספק המקומי ולא המותג העולמי, כשהיא כבר שילמה כסף עבור הביגוד לכל הנבחרת והזכויות על המותג.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

עם זאת, לאחר שיחה של יו”ר ההתאחדות שינו זוארץ עם חברת ריבוק והזכיין המקומי, חזרה בה החברה מהחלטתה לסיים את ההתקשרות עם נבחרות הייצוג של ישראל. על מדי הנבחרות במשחקים הבינ״ל ימשיך להופיע לוגו החברה כפי שהיה עד כה.