הנבחרת נשארה במקום, הפלייאוף תלוי באיטליה?

נבחרת ישראל הובסה הערב (שבת) 5:0 מול נורבגיה העוצמתית על אדמת אוסלו. החבורה של רן בן שמעון קיבלה רגעים של תקווה גדולה בפתיחה כשדניאל פרץ עצר לארלינג הולאנד פנדל, וגם את הפנדל החוזר, אך מיד אחר כך הנורבגים התאוששו והחלו לדרוס כולל שלושער של חלוץ מנצ’סטר סיטי.

נכון לרגע זה, הנבחרת במקום ה-3 בבית הישראלי (מספר 9) של מוקדמות מונדיאל 2026, ועם 9 נקודות. נורבגיה המושלמת היא זו שתופסת את הפסגה עם 18 נקודות אחרי 6 מחזורים. במקום השני נמצאת איטליה עם 9 נקודות ושני משחקים חסרים, שאחד מהם היא מקיימת היום מול אסטוניה שבמקום הרביעי עם שלוש נקודות. מולדובה אחרונה ללא נקודות כלל.

מכאן, לישראל נותרו עוד 2 משחקים בלבד במסגרת התחרות – נגד איטליה כבר ביום שלישי הקרוב באודינה (21:45) ומול מולדובה כ”מארחת” באצטדיון זימברו שבקישינב (16.11). כלומר, לבחורים בכחול-לבן יש עוד 6 נקודות בקופה, כך שהסיכוי למקום בפלייאוף עדיין קיים על הנייר, כשהמשחק הבא מול האזורי יהיה קריטי ויכול לעזור לישראל לטפס בטבלה אם תנצח – ובמידה שאיטליה תפסיד או תאבד נקודות בהמשך הערב. כזכור, בהתמודדויות הראשונות, לאיטלקים הפסדנו 5:4 במפגש משוגע ועל המולדובים גברנו 0:4.

שחקני הנבחרת מתוסכלים מההפסד בנורבגיה (ראובן שוורץ)

בית 9 הישראלי

1. נורבגיה, 18 נקודות (X+)

2. איטליה, 9 נקודות (5+)

3. ישראל, 9 נקודות (4+)

4. אסטוניה, 3 נקודות (8-)

5. מולדובה, 0 נקודות (22-)

חשוב להזכיר גם איך אפשר להעפיל לגביע העולם הבא, שיתקיים בעוד פחות משנה, דרך המוקדמות. מתוך 12 הבתים, 12 הנבחרות שיסיימו ראשונות יעלו אוטומטית. הסגניות, 12 הנבחרות שיסיימו במקום השני בתוספת 4 נבחרות שיעפילו למעמד מליגת האומות – יגיעו לשלב הפלייאוף. שם, הנבחרות יחולקו ל-4 מסלולים כשבכל אחד מהם 4 נבחרות. הנבחרות ישחקו ביניהן אצל מארחת אחת לכל מסלול במשחק חצי גמר והמנצחות יעלו למשחק גמר. 4 מנצחות הגמרים יעפילו למונדיאל.