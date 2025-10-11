יום שבת, 11.10.2025 שעה 21:13
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה 3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
45-63הונגריה2
38-23ארמניה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
97-124איטליה2
916-156ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
112-26אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

הנבחרת נשארה במקום, הפלייאוף תלוי באיטליה?

בן שמעון וחניכיו עדיין עם 9 נק' אחרי התבוסה 5:0 לנורבגיה, שמושלמת בפסגה. המשחק מול האזורי קריטי עבור הסיכוי לסגנות. תמונת מצב בבית הישראלי

|
שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל הובסה הערב (שבת) 5:0 מול נורבגיה העוצמתית על אדמת אוסלו. החבורה של רן בן שמעון קיבלה רגעים של תקווה גדולה בפתיחה כשדניאל פרץ עצר לארלינג הולאנד פנדל, וגם את הפנדל החוזר, אך מיד אחר כך הנורבגים התאוששו והחלו לדרוס כולל שלושער של חלוץ מנצ’סטר סיטי.

נכון לרגע זה, הנבחרת במקום ה-3 בבית הישראלי (מספר 9) של מוקדמות מונדיאל 2026, ועם 9 נקודות. נורבגיה המושלמת היא זו שתופסת את הפסגה עם 18 נקודות אחרי 6 מחזורים. במקום השני נמצאת איטליה עם 9 נקודות ושני משחקים חסרים, שאחד מהם היא מקיימת היום מול אסטוניה שבמקום הרביעי עם שלוש נקודות. מולדובה אחרונה ללא נקודות כלל.

מכאן, לישראל נותרו עוד 2 משחקים בלבד במסגרת התחרות – נגד איטליה כבר ביום שלישי הקרוב באודינה (21:45) ומול מולדובה כ”מארחת” באצטדיון זימברו שבקישינב (16.11). כלומר, לבחורים בכחול-לבן יש עוד 6 נקודות בקופה, כך שהסיכוי למקום בפלייאוף עדיין קיים על הנייר, כשהמשחק הבא מול האזורי יהיה קריטי ויכול לעזור לישראל לטפס בטבלה אם תנצח – ובמידה שאיטליה תפסיד או תאבד נקודות בהמשך הערב. כזכור, בהתמודדויות הראשונות, לאיטלקים הפסדנו 5:4 במפגש משוגע ועל המולדובים גברנו 0:4.

שחקני הנבחרת מתוסכלים מההפסד בנורבגיה (ראובן שוורץ)שחקני הנבחרת מתוסכלים מההפסד בנורבגיה (ראובן שוורץ)

בית 9 הישראלי

1. נורבגיה, 18 נקודות (X+)
2. איטליה, 9 נקודות (5+)
3. ישראל, 9 נקודות (4+)
4. אסטוניה, 3 נקודות (8-)
5. מולדובה, 0 נקודות (22-)

חשוב להזכיר גם איך אפשר להעפיל לגביע העולם הבא, שיתקיים בעוד פחות משנה, דרך המוקדמות. מתוך 12 הבתים, 12 הנבחרות שיסיימו ראשונות יעלו אוטומטית. הסגניות, 12 הנבחרות שיסיימו במקום השני בתוספת 4 נבחרות שיעפילו למעמד מליגת האומות – יגיעו לשלב הפלייאוף. שם, הנבחרות יחולקו ל-4 מסלולים כשבכל אחד מהם 4 נבחרות. הנבחרות ישחקו ביניהן אצל מארחת אחת לכל מסלול במשחק חצי גמר והמנצחות יעלו למשחק גמר. 4 מנצחות הגמרים יעפילו למונדיאל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
