בניון פתח ובישל, 0:1 לאגדות ליברפול על צ'לסי

יוסי בניון הוא אחד השחקנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים. גם אם במדינה שלנו הוא עורר מחלוקות בעבר, על הבמה הבינלאומית הוא מקבל כבוד רב, וזה ניכר גם היום (שבת) כשהשתתף במשחק של אגדות ליברפול מול אגדות צ’לסי בסטמפורד ברידג’ אשר נגמר 0:1 לאדומים, ואף בישל את שער הניצחון בדקות הסיום.

במשחק לקחו חלק כוכבים גדולים, בניהם אדן הזאר, ג’ון טרי, קלוד מקללה, ראיין באבל, פפה ריינה, דייגו קוסטה ועוד רבים וטובים. החלוץ הספרדי אקס צ’לסי, לקח את רב הכותרות כשלא שלט על עצביו ונגרר לעימות עם מרטין סקרטל, במה שהזכיר את האיבה בין השניים מהעבר, כאילו לא היה מדובר במשחק אגדות.

שחקן העבר הישראלי כזכור בעל עבר בשתי הקבוצות, אך את הזמן המשמעותי יותר בילה אצל האורחת היום, כשהיה אחד משחקניה הבולטים בתקופתו. היום הוא זכה לכבוד רב כשפתח בהרכב, יצא ונכנס שוב, והספיק לבשל את שער הניצחון של ראיין באבל שלוש דקות לסיום ההתמודדות.

דייגו קוסטה ומרטין סקרטל (IMAGO)

זו כלל לא הייתה הפעם הראשונה שהאגדה הישראלית לקח חלק במשחק מהסוג הזה. בחודש מרץ מוקדם יותר השנה, בניון זומן גם למשחק אגדות של ליברפול ששוחק נגד הבלוז באנפילד, אליו גם לקח את הילדים לחוויה נוסטלגית בעיר הנמל האנגלית.