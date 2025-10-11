יום שבת, 11.10.2025 שעה 21:15
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

בניון פתח ובישל, 0:1 לאגדות ליברפול על צ'לסי

שחקן העבר הישראלי לקח חלק במשחק היוקרתי בו השתתפו בין היתר שחקנים כמו ג'ון טרי ואדן הזאר, כשאף החל במהלך שהוביל לשער הניצחון שלוש דקות לסיום

|
יוסי בניון וראיין באבל חוגגים (IMAGO)
יוסי בניון וראיין באבל חוגגים (IMAGO)

יוסי בניון הוא אחד השחקנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים. גם אם במדינה שלנו הוא עורר מחלוקות בעבר, על הבמה הבינלאומית הוא מקבל כבוד רב, וזה ניכר גם היום (שבת) כשהשתתף במשחק של אגדות ליברפול מול אגדות צ’לסי בסטמפורד ברידג’ אשר נגמר 0:1 לאדומים, ואף בישל את שער הניצחון בדקות הסיום.

במשחק לקחו חלק כוכבים גדולים, בניהם אדן הזאר, ג’ון טרי, קלוד מקללה, ראיין באבל, פפה ריינה, דייגו קוסטה ועוד רבים וטובים. החלוץ הספרדי אקס צ’לסי, לקח את רב הכותרות כשלא שלט על עצביו ונגרר לעימות עם מרטין סקרטל, במה שהזכיר את האיבה בין השניים מהעבר, כאילו לא היה מדובר במשחק אגדות.

שחקן העבר הישראלי כזכור בעל עבר בשתי הקבוצות, אך את הזמן המשמעותי יותר בילה אצל האורחת היום, כשהיה אחד משחקניה הבולטים בתקופתו. היום הוא זכה לכבוד רב כשפתח בהרכב, יצא ונכנס שוב, והספיק לבשל את שער הניצחון של ראיין באבל שלוש דקות לסיום ההתמודדות. 

דייגו קוסטה ומרטין סקרטל (IMAGO)דייגו קוסטה ומרטין סקרטל (IMAGO)

זו כלל לא הייתה הפעם הראשונה שהאגדה הישראלית לקח חלק במשחק מהסוג הזה. בחודש מרץ מוקדם יותר השנה, בניון זומן גם למשחק אגדות של ליברפול ששוחק נגד הבלוז באנפילד, אליו גם לקח את הילדים לחוויה נוסטלגית בעיר הנמל האנגלית. 

יוסי בניון מאושר עם ראיין באבל (IMAGO)יוסי בניון מאושר עם ראיין באבל (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
