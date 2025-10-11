"תנו לילדים לחיות": דגל פלסטין ובוז בתקווה

זה היה צפוי. הנורבגים באו במטרה חדורה להביע את העמדה הפוליטית שלהם במשחק נגד ישראל היום (שבת), ורגע לפני שריקת הפתיחה הם הניפו דגל גדול מאוד של פלסטין, ובנוסף לכך שלט עם הכיתוב: “תנו לילדים לחיות”, כשגם מחוץ לאצטדיון התקיימו הפגנות פרו פלסטיניות.

בנוסף לכך, הקהל המקומי הגיב להמנון הלאומי, התקווה, עם קריאות בוז צורמות. לא מעט אוהדים נכנסו לאצטדיון עם כאפיות וחולצות של פלסטין מתחת למעיל או קפוצ’ון, וגם חולקו כרטיסים בצבע האדום כדי “להוציא אדום לישראל” בזמן המשחק.

עם תחילת המשחק, לאחר שדניאל פרץ עצר פנדל לארלינג הולאנד, ואחרי שהשופט פסק פנדל חוזר שגם אותו שוער המבורג עצר, בדקה ה-9 אוהד נורבגי פרץ לדשא כ-30 מטרים מהשער, והמשטרה הצליחו להגיע אליו ולהוציא אותו מתחומי הדשא.

החשש הוא שהמוחים יבצעו מחאה כל כך גדולה שהיא אף אולי תעצור את המשחק, ואולי אפילו תגרום לפיצוץ שלו. בכל מקרה, נותר לקוות שהדברים הללו יפסיקו לאחר העסקה, ונוכל לחזור להתרכז בכדורגל ולא בפוליטיקה בענף שאותו אנו כל כך אוהבים.