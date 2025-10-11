"כואבים והמומים עם קבלת הבשורה על רועי"

רועי שלו, שורד הטבח במסיבת הנובה ב-7.10, שם אמש (שישי) קץ לחייו. רועי היה בן זוגה של מפל אדם ז”ל, שנרצחה במסיבת הנובה, והיא גם אחות של העיתונאית ומגישת הטלוויזיה מעיין אדם. אמו של רועי אמו שמה קץ לחייה זמן קצר לאחר אירועי 7 באוקטובר.

במותו, הותיר אחריו רועי אב, אחות ואח, עידו, שהיה קפטן ושחקן הפועל רמת גן גבעתיים בכדורסל בעונה הקודמת המועדון פרסם פוסט המשתתף בצערו של עידו והמשפחה: “כואבים והמומים ומשתתפים בצערו של קפטן ושחקן הקבוצה האהוב בעונה הקודמת עידו שלו, עם קבלת הבשורה הקשה כי אחיו רועי לא יכל עוד לשאת את סבלו”.

בר”ג גבעתיים הוסיפו: “רועי ניצל פיזית ממסיבת הנובה, אבל נפשו לא יכלה לשאת את האובדן הקשה של בת זוגו, אמו וחברתו הטובה”. הם גם צירפו תמונה של רועי ז”ל וכתבו: “בתמונה רועי ז”ל שהצטרף אלינו לאימון לקראת משחק ההוקרה לזכר אמו רפאלה, בת זוגו מפל וחברתו הטובה הילי. יהי זכרו ברוך”.

הפוסט של הפועל רמת גן גבעתיים (צילום מסך)

מעיין אדם, אחותה של מפל ז”ל, צמררה בפוסט אישי ונוגע: “רועי נרצח ב-7 באוקטובר ומת אתמול. אין לי מילים וייקח זמן למצוא אותן. מקווה ששני הילדים האלו מחובקים ומחויכים עכשיו, מצמידים מחדש לב אל לב”.

קהילת שבט הנובה הביעה צער גדול גם היא: “עמותת קהילת שבט הנובה מרכינה ראש בלב שבור לרסיסים ובצער עמוק ביותר, על מותו בטרם עת של רועי שלו, חבר קהילה שהלך לעולמו בנסיבות טראגיות. רועי היה מעמודי התווך של הקהילה ומותו הוא בשורה בלתי נתפסת עבורנו. אנו משתתפים בצער המשפחה, החברים, הקהילה ובאבלם הכבד.

אנחנו מבקשים לזכור אותו ברגעיו היפים, את תמיכתו האמיצה בקהילה, את פועלו כקפטן נבחרת הכדורסל של קבוצת שבט הנובה ואת מסירותו התמידית לסייע לחבריו וחברותיו, בני ובנות השבט, בשעתם הקשה והמאתגרת ביותר. בשעה קשה זו, אנו מבקשים להחזיק מעמד יחד, לראות אחד את השני ולשים לב לכל אחד ואחת הנמצאים סביבנו.

חווינו הרבה כאב בשנתיים האחרונות, אנחנו שורדים אותו יחד ויחד נתגבר ונצליח לשרוד גם את רגע הכאב הבלתי נתפס זה. לצערנו רבים מנפגעי ונפגעות הפוסט טראומה עודם חווים רגעים איומים ומורכבים מאז ה-7 באוקטובר, אנו מבקשים מכולם לגלות ערנות תמידית ורגישות מקסימלית למצבם הנפשי של נפגעי 7 באוקטובר בכלל ולשורדי המסיבות ובני המשפחות השכולות בפרט”.

לגורמי סיוע נפשיים

ער"ן בטלפון 1201

ובלינק:

https://www.eran.org.il/

סה"ר בלינק:

https://sahar.org.il/

ונט"ל בלינק:

https://www.natal.org.il/article-type/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94/