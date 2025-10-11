כאפיות, חולצות ואדומים: חשש מעצירת המשחק

לא רגוע לפני המשחק של נבחרת ישראל לנבחרת נורבגיה היום (שבת, 19:00). לא מעט אוהדים מגיעים לאצטדיון באוסלו כשהם לבושים עם כאפיות, ומתחת למעיל שלהם יש חולצות של פלסטין, בנוסף לדברי מחאה כאלו ואחרים, כשהחשש הוא שהם יחשפו לבצע פרובוקציות בזמן ההתמודדות במוקדמות המונדיאל.

עניין מחאה זה דבר אחד, אך חשש גדול עולה מכם שאותם פרו פלסטיניים יחשפו אפילו לעצור את המשחק או ייתכן שלפוצץ אותו, כשללא ספק הם יחשפו להביע את העמדה הפוליטית שלהם בנושא המלחמה שיש בישראל ובעזה תוך כדי המשחק, כל זאת למרות שיש אבטחה רבה במקום. המקום מתארגן למחאה, כשאפילו מחלקים כרטיס אדום לאנשים כדי “להוציא כרטיס אדום לישראל” בזמן המשחק.

לפני המשחק נגד נורבגיה, הייתה אזהרה מחשש שפרו פלסטיניים ינסו לפוצץ את המשחק בין נורבגיה לישראל. נראים לא מעט אוהדים כאלו, חלקם עם כאפיות, חלקם עם חולצות של פלסטין מתחת למעיל, ולא מעט כאלו עושים את דרכם.

אנשים עם דגלי פלסטין (פרטי)

ימים לפני המשחק: בנורבגיה חששו מסקנדל כזה

לקראת המשחק מול נבחרת ישראל במוקדמות מונדיאל 2026, התקשורת הנורבגית עסקה פחות בכדורגל, ויותר בחששות כבדים מהמצב הביטחוני. לפי דיווחים ב־’NRK’, בכירים בהתאחדות המקומית מזהירים כי במקרה קיצון, אם תופר השליטה באירוע, נורבגיה עלולה אף להפסיד טכנית את המשחק.

מזכ"ל ההתאחדות, קארל־פטר לוקן, הודה בגלוי: "יהיה שקר לומר שלא חשבתי על זה". הוא הסביר כי ההתאחדות פועלת במלוא הכוח כדי למנוע ביטול של המשחק, שנחשב קריטי לחלום המונדיאל של הנבחרת. "המוקד שלנו הוא לאבטח את האירוע כאן. לדאוג שלשחקנים תהיה מסגרת רגועה וממוקדת, כדי שיוכלו להתעסק בכדורגל ולנסות להעפיל למונדיאל בפעם הראשונה זה 28 שנים", אמר לוקן.

נשיאת ההתאחדות, ליזי קלאבנס, הודתה אף היא כי רמת הלחץ גבוהה: "אתה אף פעם לא יודע איך משחק יתפתח, וכשנכנסת גם הפוליטיקה, אנחנו נדרשים להיערכות כפולה. אנחנו עושים פי עשרה מאשר בכל משחק בין-לאומי רגיל, כך שאנחנו מרגישים מוכנים".