"הדרת הישראלים - פגיעה חמורה בערכי הספורט"

יו"ר ועדת הספורטאים האולימפיים של ישראל, שחיין העבר יעקב טומרקין, שלח מכתב חריף ליו"ר ועדת הספורטאים האולימפיים של הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC), אמה טרו, בדרישה לפעולה בעקבות החלטת הרשויות באינדונזיה לשלול את הוויזות של המתעמלים הישראלים, ולהדירם מאליפות העולם בהתעמלות האמנותית שתיערך בג'קרטה.

במכתב, שנשלח גם לנשיאת ה-IOC קירסטי קובנטרי, גינה טומרקין בשם ועדת הספורטאים את המהלך הפוליטי ואמר כי מדובר ב"פגיעה ישירה באידיאלים האולימפיים ובאמנת הוועד האולימפי". לדבריו, שלילת האפשרות של ספורטאים להשתתף בשל לאומיותם מהווה הפרה ברורה של סעיף 6 של העקרונות הבסיסיים של האולימפיזם, האוסר כל סוג של אפליה.

“ההחלטה הזו מסוכנת ופוגעת באחדות ובשלמות הספורט העולמי,” כתב טומרקין. “הספורט נועד לגשר בין עמים, לא להקים חומות.” עוד הדגיש טומרקין כי הוא מצפה מוועדת הספורטאים של ה-IOC לנקוט עמדה פומבית ונחרצת, ולקרוא לכל הגופים הרלוונטיים, כולל התאחדות ההתעמלות הבינלאומית (FIG), להבטיח השתתפות שוויונית לכל הספורטאים ללא קשר למוצאם.

במכתב הוזכר במיוחד המתעמל הבכיר ארטיום דולגופיאט, אלוף אולימפי ואלוף עולם, שיישאר מחוץ לאירוע היוקרתי בשל ההחלטה. “מדינת ישראל, כמו כל מדינה אחרת, זכאית להשתתף בתנאים שווים, כולל דגל, המנון וסמלים לאומיים,” נכתב.

“הזכות של כל ספורטאי להתחרות בזירה הבינלאומית לעולם לא יכולה להיפגע בשל שיקולים פוליטיים,” סיכם טומרקין. “הגיע הזמן שהוועד האולימפי הבינלאומי יעמוד מאחורי הערכים עליהם הוא מושתת.”