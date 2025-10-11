יום שבת, 11.10.2025 שעה 17:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
100%235-2713ז'לגיריס1
67%252-2653אולימפיאקוס2
67%249-2693מונאקו3
67%301-2983ברצלונה4
67%266-2693פנאתינייקוס5
67%269-2683פאריס6
67%254-2493פרטיזן בלגרד7
67%223-2423ריאל מדריד8
67%279-2853ולנסיה9
67%271-2803הפועל ת"א10
33%258-2533אנדולו אפס11
33%270-2563הכוכב האדום12
33%244-2493אולימפיה מילאנו13
33%273-2463באיירן מינכן14
33%247-2583פנרבחצ'ה15
33%260-2513ליון וילרבאן16
33%276-2753מכבי ת"א17
33%261-2473וירטוס בולוניה18
33%265-2373דובאי19
0%290-2753באסקוניה20

סשה אוברדוביץ' מונה למאמן הכוכב האדום

הסרבי חוזר לקדנציה שנייה במועדון מבלגרד, ויחליף בתפקיד את אקס מכבי תל אביב יאניס ספרופולוס, שפוטר לאחרונה לאחר פתיחת עונה לא משביעת רצון

|
סשה אוברדוביץ' (איציק בלניצקי)
סשה אוברדוביץ' (איציק בלניצקי)

לאחר שפתחה את העונה עם מספר הפסדים רצופים שהובילו לפיטוריו של אקס מכבי תל אביב, יאניס ספרופולוס, הכוכב האדום בלגרד הכריזה היום (שבת) על מאמנה החדש, סשה אוברדוביץ’, שחוזר לקדנציה שנייה במועדון.

המאמן הסרבי עמד על הקווים של המועדון בשנת 2020, וכשחקן בילה חלק משמעותי מקריירת המשחק שלו עם הכוכב, כאשר לבש את חולצת הקבוצה מבלגרד בשלוש קדנציות שונות.

קבוצתו האחרונה של אוברדוביץ’ הייתה מונאקו, שם רשם מספר הישגים היסטוריים לפני שעזב את המועדון מהנסיכות. כאמור, אתמול רשמה קבוצתו החדשה את ניצחונה הראשון במסגרת היורוליג לעונת 2025/26, לאחר שגברה על פנרבחצ’ה.

