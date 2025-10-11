יום שבת, 11.10.2025 שעה 18:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"רונאלדו היה חייב לעזוב, הוא היה מנהיג שלילי"

פאביו קאפלו, מאמן ריאל מדריד לשעבר, דיבר על החלוץ שהחליט לשחרר: "הוא שקל 94 ק"ג ויצא למסיבות". בנוסף, סיפר על מצב משעשע שהיה לו עם אגדה אחרת

פאביו קאפלו (IMAGO)
פאביו קאפלו (IMAGO)

פאביו קאפלו היה מאמן אגדי. בין היתר, הוא זכה שבע פעמים בליגה האיטלקית, פעמיים בליגה הספרדית וגם פעם אחת בליגת האלופות. בראיון, האיטלקי דיבר דווקא על הקדנציות שלו בריאל מדריד, שהיו בעונות 1996/97 ו-2006/07, ועל הסיטואציות המורכבות שהיו לו עם רונאלדו נזאריו וקלרנס סיידורף.

תחילה הוא נזכר, תוך שהוא צוחק על רגע שהיה לו עם הקשר ההולנדי. הקבוצה הייתה ב-0:0 במחצית, כשקאפלו נכנס לחדר ההלבשה בשקט: “נכנסתי לחדר ההלבשה, לא אמרתי כלום במשך כמה דקות. רציתי להבין איך לגשת למצב, ואז דיברתי: ‘חברים, אנחנו צריכים לעשות כך, וכך וכך’. כולם הקשיבו בדריכות”.

סיימתי לדבר, ואז סיידורף, בן 18 בלבד, קם ואמר: ‘לא הייתי עושה כך, וכך וכך’. ניגשתי אליו, נתתי לו את הז’קט עם הסמל של ריאל מדריד ואמרתי: ‘יש לכם מאמן חדש, אני הולך’. ויצאתי מחדר ההלבשה”. סיפר האיטלקי. הסצנה הזאת בעצם משקפת את האישיות החזקה של ההולנדי, שכבר בגיל צעיר התווכח עם מאמן מנוסה. 

סיידורף, היירו ורונאלדו (רויטרס)סיידורף, היירו ורונאלדו (רויטרס)

מאמן העבר סיפר גם על מערכת היחסים המורכבת עם רונאלדו, אותו שחרר באמצע העונה: “הוא היה המנהיג השלילי של ריאל מדריד, ואני מדבר על השחקן הכי טוב שיש. הוא היה אדם שאהב לצאת למסיבות כל לילה. הוא שקל 94 קילו ולא רצה לרדת במשקל”.

האיטלקי הודה שהמצב הפך לבלתי נסבל: “בשלב מסוים אמרתי לנשיא שאנחנו חייבים לשחרר אותו, כי לא הייתה שום תקווה להתקדם איתו כאן. נתנו לו ללכת אבל אני חוזר, הוא היה השחקן הכי טוב שאימנתי. אחרי ששחררנו אותו, התחלנו מחדש ולקחנו אליפות. אלו החלטות שצריך לקבל, חשוב להבין איפה יש בעיה”. 

רונאלדו הברזילאי מוצג בריאל מדריד (רויטרס)רונאלדו הברזילאי מוצג בריאל מדריד (רויטרס)
