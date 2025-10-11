מכבי חיפה סיימה ב-1:1, ועדיין במקום הראשון

ברקע הפגרה בליגות נוער על ונערים א’ על, היות וחלק מהשחקנים בחו”ל עם הנבחרות הצעירות, המחזור השמיני בליגת נערים ב’ – על, הליגה הבכירה לשנתון 2010, יצא לדרך היום (שבת). בין היתר, המוליכה, מכבי חיפה, נעצרה מול הפועל ירושלים, אך נותרה בראש הטבלה.

מעבר לכך, מכבי תל אביב, שאירחה את הפועל פתח תקווה, רשמה 0:1 קטן וחשוב. הפועל רעננה, שנכנסה לפיגור 1:0 מול מ.ס. אשדוד, הפכה וניצחה 1:2. הפועל תל אביב השיגה שלוש נקודות יקרות, לאחר 0:1 על מכבי נתניה. הפועל חדרה עלתה למקום החמישי והמכובד לאחר 0:2 על הפועל רמת גן. מכבי פתח תקווה עם 0:6 על הפועל קריית שמונה.

מכבי חיפה – הפועל ירושלים 1:1

הירוקים מהכרמל של אליעזר בן אהרון לא השכילו להגדיל הפער בצמרת ונפרדו מהאדומים של בר כהן ב-1:1. למרות התוצאה, מכבי חיפה מוליכה הטבלה עם 20 נקודות בידיה, היחידה שטרם הפסידה העונה. אוראל קוזוחין כבש ראשון לאורחים, נועם גולדנברג השווה את התוצאה מהנקודה הלבנה. קוזוחין, יש לציין, גדל בבית שמש ובעונה החולפת הרשית לא פחות מ-47 פעמים.

הפועל רעננה – מ.ס. אשדוד 1:2

אשדוד הוליכה משער של אילון גמליאל, אלון כהן ואריאל ספיבק הפכו התוצאה והשאירו הנקודות בבית. רעננה הצליחה לחבר ניצחון שני העונה, לצד שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. אשדוד סופרת הפסד שני ברציפות וחמישי בסך הכל. נוכח הניצחון, רעננה חולפת על פני אשדוד בטבלה. לזכותה של רעננה ייאמר כי היא אחת מבין אלו שטרם הפסידו העונה במשחקי הבית.

שחקני הפועל רעננה נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב – מכבי נתניה 0:1

האדומים חיברו ניצחון רביעי העונה, לצד ארבעה הפסדים. גם לנתניה, נוכח התוצאה, ארבעה הפסדים, כשמעבר לכך – היהלומים טרם השיגו ניצחון חוץ. דניאל סידון המחליף קבע את תוצאת המשחק במחצית השנייה. השחקן הגיע להפועל תל אביב לאחר שש עונות רצופות במחלקת הנוער של הפועל רמת גן.

הפועל תל אביב נערים ב' (באדיבות המועדון)

מכבי פתח תקווה – הפועל קריית שמונה 0:6

הקבוצה של טל מציורו רשמה ניצחון ליגה חמישי העונה, והפעם מול קריית שמונה מחלקה התחתון של הטבלה. יונתן קוריאט ותומר בוזוקשוילי (המחליף) סיפקו צמד כ”א. גם המחליפים דביר כהן ועידן קוסטאקי השלימו את החגיגה בשער אחד כ”א. יואב ריבק, השוער שפתח במדי פתח תקווה, ירד בדקה ה-75 והוחלף על ידי אמרי אזולאי. המחצית הראשונה, אגב, הסתיימה ב-0:0.

שחקני מכבי פתח תקווה נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל חדרה – הפועל רמת גן 0:2

כבר במקום החמישי. החדרתיים של אושר גל מתקרבים לקבוצות הצמרת ובסטייל. אופק שלום ואחמד הינדאוי קבעו את תוצאת המשחק מול האורדונים, שלאחר שמונה מחזורי ליגה נמצאים עדיין מתחת לקו האדום וללא ניצחון ליגה עדיין. חדרה עם חמישה ניצחונות לצד שלושה הפסדים יחד עם 15 נקודות ליגה, כשהיא מעל הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי נתניה.

בני יהודה ת”א – הפועל ראשון לציון 3:0

שחקניו של אופיר קופל חיברו ניצחון שני לעונה הנוכחית, בעוד הכתומים משכונת התקווה, שקיוו להישאר מעל מכבי תל אביב, ספגו הפסד שני העונה ועדיין – במקום הרביעי והמכובד מבחינתם. כל השערים נפלו להם במסגרת המחצית הראשונה. נשגב שאול התכבד בצמד, אלון עוז השלים את החגיגה. בני יהודה עם הפסד ליגה ראשון בבית, ראשון לציון טרם הפסידה העונה בחוץ.

הפועל ניר רמת השרון – הפועל באר שבע (12/10, רמת השרון סינתטי, 19:45).

מ.כ. נהלל יזרעאל – בית"ר ירושלים (12/10, נהלל, 20:00).