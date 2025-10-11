הפתעה: המדורג 204 בעולם הדיח את ג'וקוביץ'

נובאק ג’וקוביץ’ נכנע היום (שבת) לפציעה שהגבילה את יכולתו והודח בחצי גמר טורניר המאסטרס של שנגחאי. הסרבי בן ה־38 הפסיד 6:3, 6:4 למדורג 204 בעולם, הצרפתי ולנטין ואשרו. למרות שנלחם על כל נקודה, ג’וקוביץ’ התקשה להתמודד עם מגבלות פיזיות שניכרו לכל אורך ההתמודדות, ולא הצליח להעפיל לגמר.

הסרבי, שנאבק בכאבי גב תחתון וקיבל טיפול פעמיים במהלך המערכה הראשונה, התקשה לשמור על הקצב שאפיין אותו לאורך השנה, בעוד ואשרו נותר רגוע ומרוכז וניצל היטב את המצב. עבור ג’וקוביץ’, אלוף שנגחאי ארבע פעמים בעבר, מדובר באחת ההפתעות הגדולות שנרשמו בטורניר בעשור האחרון.

ואשרו, שהגיע לשנגחאי כשחקן מחליף בשלב המוקדמות, הפך לשחקן המדורג הנמוך ביותר שהעפיל לגמר טורניר מאסטרס 1000 מאז החלו הרישומים ב־1990. בן ה־26 ניצח 78 אחוזים מנקודות ההגשה הראשונה שלו (28 מתוך 36) ורשם את הניצחון הגדול בקריירה שלו על המדורג החמישי בעולם.

לאחר שהדיח ברבע הגמר את הולגר רונה, ואשרו הבטיח עלייה היסטורית לדירוג 100 הראשונים בעולם, ובסיום הטורניר כבר קפץ 146 מקומות עד למקום ה־58 בדירוג החי של ה־ATP. הוא השחקן השישי בלבד במאה ה־21 שמעפיל לגמר ראשון בקריירה במסגרת מאסטרס 1000, והראשון מאז אלחנדרו דוידוביץ’ פוקינה במונטה קרלו 2022.

ביום ראשון יתמודד ואשרו בגמר הגדול מול בן דודו, ארתור רינדרנש, או מול דניל מדבדב, וינסה להשלים את אחד מסיפורי הסינדרלה הגדולים של עולם הטניס בשנים האחרונות.