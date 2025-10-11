המשחק של הרצליה יבוטל? סערה חדשה בספרד

ישראל ממשיכה להתמודד עם גל של סנקציות וחרמות ספורטיביים באירופה, כשבספרד המצב גרוע מתמיד. ביום שלישי הקרוב בני הרצליה אמורה לפגוש למשחק חוץ במסגרת ליגת האלופות של פיב”א (BCL) את טנריפה, אך ראש העיר לה לגונה ממנה הקבוצה מגיעה, לואיס יראי גוטיירס, הודיע כי יפנה באופן רשמי למועצה העליונה לספורט (CAS) ול”מוסדות גבוהים” נוספים בדרישה לבטל את המשחק במסגרת ה-BCL.

בשיחה עם “רדיו קלאב טנריף”, גוטיירס הבהיר כי המוסדות הללו חייבים לנקוט עמדה “ברורה” בנוגע לביטול. “איננו יכולים לעמוד מנגד או להלבין את ההתנהגות המחרידה של הצבא הישראלי בעזה באמצעות הספורט”, אמר ראש העיר.

מעבר לטענות המוסריות, גוטיירס הדגיש כי קיימת מודעות ל”פעולות אפשריות שיינקטו ברחבי הרשות המקומית” נגד השתתפותה של הקבוצה הישראלית, מה שמצביע על חשש לאבטחת האירוע. גוטיירס, שכבר הביע בעבר התנגדות למעבר מרוץ אופניים דרך לה לגונה אם תשתתף בו קבוצת ישראל פרמייר טק, טען כי יש לנקוט “צעדים דרסטיים”.

הלחץ הפוליטי והציבורי על הקבוצה המארחת, טנריף, גובר. הקבוצה שוקלת ככל הנראה לקיים את המשחק בדלתיים סגורות כדי לצמצם חיכוך. נשיא המועדון, אניאנו קבררה, ציין בשבוע שעבר כי המועדון יבחר באפשרות שתבטיח את “הביטחון המרבי” ולא פסל שום תרחיש, מלבד קיום המשחק במגרש ניטרלי.

המהלך מגיע לאחר שמועצת העיר קיבלה מכתב מארגוני חברה אזרחית שונים, השייכים ל”פלטפורמה לחרם ספורטיבי על ישראל”, המבקשים תמיכה מוסדית לקידום הדחת ישראל מתחרויות כדורסל אירופיות. גם איגודים מקצועיים הביעו “התנגדות חריפה” למשחק ודרשו את ביטולו המיידי, מתוך “עקביות אתית וסולידריות עם העם הפלסטיני”.