כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
285-931ריטאס וילנה1
283-891פרומיתאס2
189-831היידלברג3
193-851לגיה ורשה4
 בית 2 
265-931נימבורק1
276-811שאלון2
181-761אלבה ברלין3
193-651סבאח באקו4
 בית 3 
273-911חובנטוד בדאלונה1
274-841הפועל חולון2
184-741בורסאספור3
191-731שולה4
 בית 4 
278-841טנריפה1
286-901טופאש בורסה2
190-861בני הרצליה3
184-781טראפני שארק4
 בית 5 
263-781וירצבורג1
282-941גלאטסראיי2
194-821איגוקאה3
178-631טרייסטה4
 בית 6 
254-841סולנוקי אולאי1
253-691א.א.ק. אתונה2
169-531ו.א.פ ריגה3
184-541לוויצה פטריוטי4
 בית 7 
266-971מלאגה1
293-951קרדיצה2
195-931אוסטנד3
197-661מרסין4
 בית 8 
261-981גראן קנאריה1
273-741סובוטיקה ספרטק2
174-731לה מאן3
198-611בנפיקה ליסבון4

המשחק של הרצליה יבוטל? סערה חדשה בספרד

המצב הגרוע של הספורט הישראלי בספרד נמשך. ראש עיריית לה לגונה יצא נגד קיום המשחק מול טנריף בליגת האלופות של פיב"א: "איננו יכולים לעמוד מנגד"

|
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

ישראל ממשיכה להתמודד עם גל של סנקציות וחרמות ספורטיביים באירופה, כשבספרד המצב גרוע מתמיד. ביום שלישי הקרוב בני הרצליה אמורה לפגוש למשחק חוץ במסגרת ליגת האלופות של פיב”א (BCL) את טנריפה, אך ראש העיר לה לגונה ממנה הקבוצה מגיעה, לואיס יראי גוטיירס, הודיע כי יפנה באופן רשמי למועצה העליונה לספורט (CAS) ול”מוסדות גבוהים” נוספים בדרישה לבטל את המשחק במסגרת ה-BCL.

בשיחה עם “רדיו קלאב טנריף”, גוטיירס הבהיר כי המוסדות הללו חייבים לנקוט עמדה “ברורה” בנוגע לביטול. “איננו יכולים לעמוד מנגד או להלבין את ההתנהגות המחרידה של הצבא הישראלי בעזה באמצעות הספורט”, אמר ראש העיר.

מעבר לטענות המוסריות, גוטיירס הדגיש כי קיימת מודעות ל”פעולות אפשריות שיינקטו ברחבי הרשות המקומית” נגד השתתפותה של הקבוצה הישראלית, מה שמצביע על חשש לאבטחת האירוע. גוטיירס, שכבר הביע בעבר התנגדות למעבר מרוץ אופניים דרך לה לגונה אם תשתתף בו קבוצת ישראל פרמייר טק, טען כי יש לנקוט “צעדים דרסטיים”.

הלחץ הפוליטי והציבורי על הקבוצה המארחת, טנריף, גובר. הקבוצה שוקלת ככל הנראה לקיים את המשחק בדלתיים סגורות כדי לצמצם חיכוך. נשיא המועדון, אניאנו קבררה, ציין בשבוע שעבר כי המועדון יבחר באפשרות שתבטיח את “הביטחון המרבי” ולא פסל שום תרחיש, מלבד קיום המשחק במגרש ניטרלי.

המהלך מגיע לאחר שמועצת העיר קיבלה מכתב מארגוני חברה אזרחית שונים, השייכים ל”פלטפורמה לחרם ספורטיבי על ישראל”, המבקשים תמיכה מוסדית לקידום הדחת ישראל מתחרויות כדורסל אירופיות. גם איגודים מקצועיים הביעו “התנגדות חריפה” למשחק ודרשו את ביטולו המיידי, מתוך “עקביות אתית וסולידריות עם העם הפלסטיני”.

