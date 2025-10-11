שליח ONE עוכב כשצילם הפגנה פרו פלסטינית

שעות ספורות לפני שריקת הפתיחה למשחק בין נורבגיה לישראל הערב (שבת, 19:00), החלו באוסלו הפגנות פרו־פלסטיניות בסמוך לבניין הפרלמנט הנורבגי, הפגנה אחת מיני רבות. מספר מפגינים נשאו דגלי פלסטין וקראו קריאות נגד השתתפותה של ישראל במוקדמות המונדיאל, תוך דרישה מפיפ”א להשעות את הנבחרת מהמפעלים הבין-לאומיים.

יש לציין שהאווירה די רגועה ברחובות אוסלו גם בהפגנות, למעט בחור אחד שטוען שהוא מעזה ומקלל. בנוסף, יש לא מעט שלטים, ביניהם שלטים גם של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו עם הכיתוב “מבוקש”. אותו בחר עזתי צעק לנו: “אללה אכבר”, “שיהרגו את כולכם”, “בושה”, “רוצחים”, “מה שעשיתם”, ודברים כאלה.

צוות ONE צילם את אותו בחור שטוען שהוא מעזה, כשהוא צועק עלינו, וכל שעשינו הוא לצלם אותו. הבחור הלך לשוטרים, ולבסוף ניגש אלינו שוטר, שלף אותנו, עיכבו אותנו. בא מפקד ונתן הוראה לשוטר המשני, התחילו להסביר לנו ולשאול מה אנחנו מצלמים.

מפגין פלסטיני מקלל את שליח ONE בהפגנה

דרשו אמצעי זיהוי, ביקשו שנרחק 200 מטר מההפגנה. אמרנו שאנחנו עיתונאים, והוא טען שזו פרובוקציה. כל שעשינו הוא לצלם בגדר חופש העיתונות, ולבסוף המשטרה החליטה דווקא לעכב אותנו.

שליח ONE לנורבגיה נעצר במהלך סיקור הפגנה

ההפגנה באוסלו (פרטי)