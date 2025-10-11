גרינפלד וצוותו שובצו למשחק בין איסלנד לצרפת

ליגת העל יצאה לפגרת הנבחרות ובינתיים מי שקיבלו היום (שבת) שיבוץ יוקרתי במיוחד למוקדמות המונדיאל הם השופט אוראל גרינפלד והצוות הישראלי שלו ששובצו לנהל את המשחק המסקרן ביום שני (21:45) בין נבחרת איסלנד לזו החזקה מצרפת.

כאמור, גרינפלד יהיה השופט הראשי שינהל את המשחק, ולצדו יהיו הקוונים רועי חסן ומתי יעקובוב, כשגל לייבוביץ’ יהיה השופט הרביעי בהתמודדות במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים במוקדמות גביע העולם.

בשלב זה האורחת מצרפת, שהביסה אתמול 0:3 את אזרבייג’אן, מושלמת עם 9 נקודות אחרי שלושה משחקים ואילו איסלנד, שהפסידה 5:3 לאוקראינה בתום משחק משוגע, שלישית בבית עם 3 נקודות – ניצחון ושני הפסדים.