יום שבת, 11.10.2025 שעה 13:41
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
165-137פאריס סן-ז'רמן1
155-157מארסיי2
157-147שטרסבורג3
155-97ליון4
1312-167מונאקו5
136-107לאנס6
1110-147ליל7
1013-127פ.צ. פאריס8
1012-117טולוז9
1010-97ראן10
811-117ברסט11
812-97ניס12
716-97לוריין13
610-87לה האבר14
67-57נאנט15
610-57אוקזר16
511-37אנז'ה17
216-57מץ18

השחקן שדחה זימון לנבחרת ספרד ארבע פעמים

הכישרון הצעיר של ליל מתיאס פרננדס-פארדו, בעל שלוש אזרחויות, נגרע מהסגל האחרון של הנבחרת עד גיל 21 וכעת נעדר מארבעת הזימונים האחרונים לנבחרתו

|
מתיאס פרננדס-פארדו (IMAGO)
מתיאס פרננדס-פארדו (IMAGO)

מתיאס פרננדס-פארדו, היהלום הצעיר של ליל, שנולד בבלגיה ובעל אזרחות ספרדית ואיטלקית בנוסף, ביקש לאחרונה מההתאחדות הספרדית זמן נוסף כדי "לשקול מחדש" את מחויבותו לשחק עבור נבחרת ספרד. ההחלטה הזו עוררה חוסר נחת, במיוחד לאחר שאייטור קראנקה היה זה ששכנע אותו להצטרף רק לפני כמה חודשים.

בין בלגיה לצרפת

פרננדס-פארדו נולד בבריסל ב־3 בפברואר 2005 לאב ספרדי ולאם איטלקייה. הוא החל את דרכו באקדמיות הנוער של אנדרלכט ו־KV מאלין מהליגה הבלגית, עד שב־2014 עבר לליל הצרפתית. הוא שיחק שם חמש עונות לפני שחזר לבלגיה והצטרף לגנט.

ב־9 במרץ 2023 ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת, במשחק קונפרנס ליג מול בשאקשהיר הטורקית שהסתיים ב־1:1. בעונה וחצי שלאחר מכן הפגין את הפוטנציאל האדיר שלו – כבש 10 שערים ובישל שניים ב־26 הופעות.

מתיאס פרננדס-פארדו (IMAGO)מתיאס פרננדס-פארדו (IMAGO)

חזרה לליל

הקלות בה הוא מבקיע, יחד עם כוחו הפיזי ויכולת הכדרור הגבוהה שלו, גרמו לקיץ סוער מבחינתו. רומא, מילאן, לברקוזן וריאל סוסיאדד הביעו עניין, אך לבסוף ליל, קבוצתו לשעבר, הצליחה להחזיר אותו תמורת 10 מיליון אירו.

תחילת הדרך השנייה שלו בצרפת לא הייתה פשוטה, והוא ערך את הופעת הבכורה שלו רק באמצע ספטמבר 2024. עם זאת, ככל שהעונה התקדמה, שיפר את יכולתו והפך לשחקן קבוע בהרכב של המאמן ברונו ג’נסיו. היכולת המרשימה הזו גרמה לאתלטיקו מדריד לשקול אותו בקיץ האחרון כמחליף אפשרי לאנחל קוראה, שעזב לטיגרס ממקסיקו. בעונת 2025/26 כבר רשם שני שערים ושני בישולים בתשע הופעות.

בין נבחרת ספרד לנבחרת בלגיה

ברמה הבין-לאומית, פרננדס-פארדו שיחק עד כה בנבחרות הצעירות של מולדתו בלגיה. לאחר שאיבדה ההתאחדות הספרדית כישרונות צעירים כמו אסאן דיאו וברהים דיאס, שבחרו לשחק עבור סנגל ומרוקו בהתאמה, היא פנתה לסביבתו של פרננדס-פארדו בניסיון לשכנעו לייצג את ספרד.

מתיאס פרננדס-פארדו (IMAGO)מתיאס פרננדס-פארדו (IMAGO)

קראנקה, המנהל הטכני של הנבחרות הספרדיות, הצליח לשכנע אותו בתחילת השנה, כשהשחקן הצהיר בפומבי על רצונו ללבוש את חולצת לה רוחה. אולם בהמשך התברר כי בכל ארבע הפעמים שזומן לנבחרת הצעירה, הוא לא הופיע.

בשעות האחרונות דווח כי השחקן נתון ללחצים כבדים מצד ההתאחדות הבלגית, שחוששת לאבד כישרון גדול, והוא עצמו פוחד שייצוג ספרד עלול למנוע ממנו בעתיד לשחק עבור בלגיה או אפילו איטליה. האחרון שהפעיל עליו לחץ היה חברו הבלגי תומאס מונייה, שפרסם בימים האחרונים באינסטגרם תמונה של כרטיסו החדש במשחק EA FC 26, עליו מופיעה דגל ספרד, וכתב בצרפתית: "Il est belge bordel" ("הוא בלגי, לעזאזל").

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */