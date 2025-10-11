בתוספת הזמן: מכבי ת"א גברה על הפועל פ"ת

קבוצת נערים ב’ של מכבי תל אביב השיגה ניצחון הבוקר (שבת) במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל, כאשר ניצחה במתחם האימונים שלה בקריית שלום את הפועל פתח תקווה 0:1 משער ניצחון דרמטי בתוספת הזמן.

שתי הקבוצות הגיעו למשחק כאשר הן צמודות בטבלה, מכבי במקום הרביעי עם 15 נקודות, ופתח תקווה במקום החמישי עם 13 נקודות. מפתיחת המשחק היה ניתן לראות את המגמה שבה המשחק יתפתח, כאשר המארחת מתל אביב שלטה בכדור וחיפשה להבקיע, והאורחת מפתח תקווה התגוננה והתעסקה בלעצור את מאמצי ההתקפה של מכבי.

במחצית הראשונה הפועל פתח תקווה הצליחה לעצור את ההתקפות של מכבי ת”א והקבוצות ירדו למחצית בתיקו מאופס ללא מצבים מסוכנים לאף צד. במחצית השנייה התל אביבים הרימו הילוך והתחילו לאיים על השער של האורחת, אבל לא הצליחו למצוא את הרשת בזכות משחק נהדר של השוער של הכחולים, דוד ללייב. בסוף, בתוספת הזמן של המשחק, עמית יהייס הצליח להכניע את ללייב עם שער בדקה ה-82, שחתם את תוצאת המשחק, 0:1 דרמטי למכבי תל אביב.

עמית יהייס בועט לשער (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי תל אביב נערים ב' חוגגים עם עמית יהייס (חגי מיכאלי)

עם הניצחון הזה, הצהובים עלו זמנית למקום השני והתרחקו מיריבתם למשחק, הפועל פתח תקווה, שבעקבות ההפסד ירדה מקום אחד בטבלה, למקום השישי.

דקה אחרי דקה:

דקה 45, התקפה למכבי תל אביב: אחרי מחצית ראשונה חסרת מצבים, חבזו פרץ באגף השמאלי ומזווית קשה בעט בעיטה חזקה שנהדפה על ידי ללייב.

מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה נערים ב' (חגי מיכאלי)

דקה 51, התקפה למכבי תל אביב: המארחת המשיכה לחפש את היתרון כשהפעם מבצע אישי יפה של יהייס באגף הוביל לבעיטה שטוחה שלו לפינה הרחוקה, אך ללייב שוב היה במקום והדף את הכדור החוצה.

דקה 76, התקפה למכבי תל אביב: המארחת הגבירה את הלחץ בדקות האחרונות על מנת להכריע את המשחק, אך שוב ללייב היה במקום, הפעם כשהוא הדף בעיטה מרגליו של סיסאי אחרי שהסתובב ברחבה ובעט לפינה הרחוקה.

איברהים קודוס עם הכדור (חגי מיכאלי)

דקה 82, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: הצהובים השיגו את השער שחיפשו כל המשחק בתוספת הזמן, כשיהייס פרץ באגף עם המהירות שלו, עבר את כולם עד השוער, ובעט בקלילות לפינה הרחוקה ופנימה.

עמית יהייס חוגג את שער הניצחון (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל פתח תקווה נערים ב' מאוכזבים (חגי מיכאלי)

הרכב מכבי תל אביב: איתי סלע, אושר חבזו (לירוי האוזי, 80’), אלישי בסטקר, אלישע ברונשטיין (יהל בן חמו, 60’), אמיר אלנקיב, דניאל חסון, יהושוע סמג’ה, מוחמד אגבאריה (רואי אברהם, 60’), עידן סיסאי, עמית יהייס ותומר דבח.

הרכב הפועל פתח תקווה: דוד ללייב, אור בוארון חיימזון, איברהים קודוס, אלון קינדלר (ליאור מועלם, 73’), אריאל שמאי, גל ארז, טדי וולדמיכאל (עדי זליג, 73’), עבדאללה סרסור (אביעד מור, 55’), עומרי טהרני, עידו יהונתן ותום חכם.

מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה נערים ב' (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה נערים ב' (חגי מיכאלי)