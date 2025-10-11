גלוך, בלוריאן ואבו פאני יפתחו בהרכב ישראל

נבחרת ישראל תחל הערב (שבת) ב-19:00 את חלון הנבחרות הנוכחי כשתתארח באוסלו אצל נבחרת נורבגיה למשחק קריטי במאבקים במוקדמות מונדיאל 2026, כשזהו ההרכב שבחר המאמן רן בן שמעון.

ההרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, עידן נחמיאס, אור בלוריאן, רוי רביבו, מוחמד אבו פאני, אליאל פרץ, ענאן חלאילי, מנור סולומון, דן ביטון ואוסקר גלוך.

מי שלא נכלל בהרכב הוא סתיו למקין, שלא היה כשיר ב-100% ולכן לא יפתח. במרכז ההגנה יעלה במקומו אור בלוריאן מהפועל באר שבע, כשהוא ישחק לצד עידן נחמיאס.

אור בלוריאן, קיבל את המקום בהרכב (עמרי שטיין)

בחלק הקדמי יציב רן בן שמעון את אוסקר גלוך כחלוץ מזויף, כפי ששיחק לאחרונה גם באייאקס, ובכך יהיה חלק התקפי ללא חלוץ טבעי כפי שהיה מול איטליה.

נבחרת ישראל נמצאת במקום השלישי בבית ט’, עם 9 נקודות לאחר 5 משחקים. מעליה נמצאת איטליה עם כמות נקודות זהה ומשחק פחות, כשנורבגיה מוליכה את הטבלה עם 15 נקודות אחרי 5 משחקים.