יום שבת, 11.10.2025 שעה 15:23
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
63-73גרמניה1
64-63צפון אירלנד2
62-33סלובקיה3
08-13לוקסמבורג4
 בית 2 
90-93שווייץ1
44-23קוסובו2
25-23סלובניה3
16-23שבדיה4
 בית 3 
70-93דנמרק1
71-53סקוטלנד2
37-63יוון3
013-13בלארוס4
 בית 4 
91-73צרפת1
46-63אוקראינה2
37-93איסלנד3
19-13אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32 טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
133-185הולנד1
104-85פולין2
109-86פינלנד3
39-66ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
152-195אוסטריה1
135-136בוסניה2
76-105רומניה3
59-76קפריסין4
028-16סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
122-116צפון מקדוניה1
114-175בלגיה2
106-115ווילס3
611-76קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
131-175קרואטיה1
136-116צ'כיה2
95-86איי פארו3
613-46מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

גלוך, בלוריאן ואבו פאני יפתחו בהרכב ישראל

נבחרו ה-11 של הנבחרת לקראת נורבגיה ב-19:00: בלם ב"ש במקום למקין שלא כשיר, גם סולומון, דן ביטון וחלאילי בהרכב. עמית לוינטל, שליח ONE לאוסלו

|
שחקני הנבחרת באימון (שחר גרוס)
שחקני הנבחרת באימון (שחר גרוס)

נבחרת ישראל תחל הערב (שבת) ב-19:00 את חלון הנבחרות הנוכחי כשתתארח באוסלו אצל נבחרת נורבגיה למשחק קריטי במאבקים במוקדמות מונדיאל 2026, כשזהו ההרכב שבחר המאמן רן בן שמעון.

ההרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, עידן נחמיאס, אור בלוריאן, רוי רביבו, מוחמד אבו פאני, אליאל פרץ, ענאן חלאילי, מנור סולומון, דן ביטון ואוסקר גלוך.

מי שלא נכלל בהרכב הוא סתיו למקין, שלא היה כשיר ב-100% ולכן לא יפתח. במרכז ההגנה יעלה במקומו אור בלוריאן מהפועל באר שבע, כשהוא ישחק לצד עידן נחמיאס.

אור בלוריאן, קיבל את המקום בהרכב (עמרי שטיין)אור בלוריאן, קיבל את המקום בהרכב (עמרי שטיין)

בחלק הקדמי יציב רן בן שמעון את אוסקר גלוך כחלוץ מזויף, כפי ששיחק לאחרונה גם באייאקס, ובכך יהיה חלק התקפי ללא חלוץ טבעי כפי שהיה מול איטליה.

נבחרת ישראל נמצאת במקום השלישי בבית ט’, עם 9 נקודות לאחר 5 משחקים. מעליה נמצאת איטליה עם כמות נקודות זהה ומשחק פחות, כשנורבגיה מוליכה את הטבלה עם 15 נקודות אחרי 5 משחקים.

/* LAST / NEXT ROUNDs */