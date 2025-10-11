מכבי ת"א ומכבי פ"ת נפרדו ב-1:1 בילדים א'

המחזור השלישי של ליגת מרכז ילדים א’ נפתח הבוקר (שבת) עם התמודדות בין שתי הקבוצות שסיימו את שני המחזורים הראשונים במקומות הראשונים, כאשר מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה נפרדו ב-1:1 במתחם האימונים קרית שלום שבתל אביב.

שתי הקבוצות הגיעו למשחק לאחר שני ניצחונות מרשימים ומאזן שערים גבוה, כשמכבי פתח תקווה הגיעה עם מאזן של +17 אחרי שני משחקים, ומכבי תל אביב עם מאזן של +9.

המחצית הראשונה של המשחק התנהלה בשליטה מוחלטת של האורחת מפתח תקווה, כשהשליטה הזו הפכה ליתרון בזכות שער של הראל נס שהעלה את המלאבסים ל-0:1 בדקה ה-16. למכבי ת”א הייתה הזדמנות לחזור למשחק לפני הירידה למחצית, אבל לירוי דריי הצליח לעצור את בעיטת הפנדל של דניאל מרציאנו, מה שקבע שהאורחים ירדו ביתרון של שער למחצית.

שחקני מכבי פתח תקווה ילדים א' חוגגים (חגי מיכאלי)

לירוי דריי (חגי מיכאלי)

המחצית השנייה הייתה סיפור אחר לגמרי כשהמארחים מתל אביב החלו לשלוט במשחק, לסכן את השער, ובדקה ה-54 הם מצאו את שער השוויון בזכות בעיטה חופשית יוצאת מן הכלל של הראל כהן שסובב את הכדור באומנות מעל החומה ישירות לחיבורים ולא הותיר לשוער שום סיכוי. הצהובים המשיכו עם הלחץ עד לסיום המשחק, אך לא הצליחו למצוא את שער המהפך, ושתי הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות מוצדקת.

הראל כהן בועט את הכדור החופשי (חגי מיכאלי)

הראל כהן חוגג (חגי מיכאלי)

דקה אחרי דקה:

דקה 16, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: האורחת עלתה ליתרון בזכות כדור רוחב שמצא את רגלו של נס, שבנגיעה המשיך לפינה הרחוקה.

שחקני מכבי פתח תקווה ילדים א' חוגגים (חגי מיכאלי)

דקה 35, החמצת פנדל למכבי ת”א: דניאל מרציאנו היה קרוב להחזיר את קבוצתו למשחק כשהוכשל ברחבה לאחר מבצע אישי וסחט פנדל, אותו הוא גם ניגש לבעוט, אך דריי ירד טוב לפינה וקלט את בעיטת העונשין.

דניאל מרציאנו בועט מהנקודה הלבנה (חגי מיכאלי)

דקה 54, שער! מכבי ת”א איזנה ל-1:1: התל אביבים השוו את התוצאה אחרי כדור חופשי מדהים של כהן שעבר מעל החומה והלך ישירות לחיבורים.

שחקני מכבי תל אביב ילדים א' חוגגים את השוויון (חגי מיכאלי)

דקה 67 התקפה למכבי ת”א: הצהובים היו קרובים למהפך כשדניאל מרציאנו יצא לעוד מבצע אישי שבסופו בעט חזק מקצה הרחבה, אבל דריי ירד וקלט את הכדור.

דקה 68 התקפה למכבי ת”א: דקה אחרי שסיכן את השער, שוב דניאל מרציאנו היה קרוב לשער היתרון כשהפעם הצליח לעבור את השוער ומזווית קשה בעט לשער, אבל זבולון חיכה לו על קו השער ועצר את הכדור בגופו.

אריאל לוי מול לירוי דריי (חגי מיכאלי)

הרכב מכבי תל אביב: יהב קורן, אוריאל אליהו, איתן אנגלשטיין (דניאל שמואל, 55’), אלון אברמוביץ’, אלון דודזאדה (מישל סמיוני, 55’), אריאל לוי (עילאי פדלון, 41’), אשטיא עיאסו (אריאל ירחי, 65’), גיא מרציאנו (זיו רייך, 55’), דניאל מרציאנו, הראל כהן ועמית טקסירא (בן יוסקוביץ, 41’).

הרכב מכבי פתח תקווה: לירוי דריי, אילעאי קקון (אייל אהרונוביץ’, 62’), דן בצלאל (מור שבו, 71’), הדר פוגל, הראל נס (נועם בנימין, 71’), טוודרוס אטנאו, יהב זבולון, יונתן בקמן (עיליי שיינפלד, 77’), ניסים אברהם, ניר חתן ורומי חליוה.

מכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה ילדים א' (חגי מיכאלי)

