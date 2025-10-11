"צועקים מוות לערבים": נורבגיה נגד ליגת העל

בכתבה שכותרתה “הכדורגל בישראל הוא לא רק ספורט, צועקים ביציעים מוות לערבים”, שעלתה ב-’TV2’ בתקשורת הנורבגית, התייחסו לכדורגל ישראלי ולקהלים של הקבוצות בליגת העל בטרם המשחק החם שיתקיים הערב (שבת, 19:00) באוסלו במוקדמות המונדיאל.

“זה ערב ספטמבר חמים מחוץ לאצטדיון טדי בירושלים. הקהל לבוש בצהוב־שחור, צבעי הבית של בית"ר ירושלים. ביציעים נשמעות קריאות, חלקן לעידוד, אחרות למוות. במיטבו, הכדורגל הישראלי הוא סמל לגיוון של המדינה. ברגעיו הגרועים, הוא חושף את הסתירות, הגזענות והקיטוב בחברה. כדורגל הוא מראה. הוא פוליטיקה, אתניות וזהות. גם מתקפת הטרור ב־7 באוקטובר 2023 והמלחמה בעזה מטילים צל כבד על המגרשים”, נכתב בנורבגיה.

“נורבגיה תתמודד מול ישראל באחד המשחקים הבין-לאומיים החשובים ביותר זה עשרות שנים. ניצחון עשוי לקרב אותה מאוד להעפלה למונדיאל הבא. כתב העיתון הנורבגי יצא לישראל ופגש ארבעה אוהדים מארבע קבוצות שונות. זהו סיפורה של מדינה דרך הכדורגל שלה”, סיפרו בתקשורת הנורבגית.

שחקני נבחרת ישראל באימון (ראובן שוורץ)

“טהורה לנצח – סיפורה של בית"ר ירושלים”

"יש לי רק שתי מילים להגיד לכם!" צועק בנימין נתניהו, מרים ידיים בניצחון: "יאללה בית"ר!" הקהל מתפוצץ בשאגות. “אין קבוצה בישראל שמזוהה כל כך עם הממשלה הנוכחית כמו בית"ר ירושלים”, התייחסו בנורבגיה לקבוצה של ברק יצחקי. זו קבוצתו של נתניהו. שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר נראה לעיתים קרובות ביציעים. הוא נתון לסנקציות מצד נורבגיה ומדינות נוספות בשל התבטאויות קיצוניות נגד פלסטינים.

“במשך עשורים נחשבה בית"ר לסמל של ימין קיצוני ותרבות אוהדים אלימה, בהובלת קבוצת לה פמיליה הידועה. המוטו שלהם: "טהורה לנצח", סיסמה שמקבלת משמעות נוספת כשנזכרים שבקבוצה מעולם לא שיחק שחקן ערבי. מאז 7 באוקטובר, גברו הקריאות "מוות לערבים" באצטדיון טדי”, נכתב בנורבגיה.

אוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

בני סכנין – סיפור של שייכות ערבית

“באצטדיון שנבנה בכסף מקטאר מתקיים אימון ערב. השיחות מתנהלות בערבית, עברית ואנגלית. אצטדיון דוחא הוא ביתה של הקבוצה הערבית הגדולה בליגת העל”, נכתב בנורבגיה על סכנין. "במגרש כולנו שווים, זה לא משנה אם אתה יהודי, ערבי, מוסלמי או נוצרי", אמר עדן שמיר, אחד השחקנים היהודים בקבוצה. גם המאמן יהודי.

בנורבגיה התייחסו גם לתקרית הדרמטית בטרנר: “בני סכנין שימשה במשך שנים סמל לשילוב ולדו קיום בכדורגל הישראלי, אך מאז 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, הכל הפך קשה יותר. ב־1 בספטמבר 2024 זה התפוצץ לעין כל, כאשר עשרות אוהדים של הפועל באר שבע פרצו לדשא עם אלות וצינורות ותקפו את אוהדי סכנין, רק משום שהפנו גב בזמן נגינת ההמנון. זה קרה ביום שבו פורסם כי שישה חטופים ישראלים הוצאו להורג בידי חמאס, והאוהדים הבאר־שבעים התפרצו מזעם”.

"אנחנו שומעים יותר קריאות גזעניות", אומר הבלם מארון גאנטוס. "אבל כערבי, אני יכול לומר, ישראל היא המדינה שלי. הקבוצה שלנו מאחדת, זה מה שיפה בה".

עדן שמיר עם סוכנו אריאל בוזורגי ומוחמד אבו יונס (באדיבות סכנין)

“גאוות הדרום – סיפורה של הפועל באר שבע”

לא נדיר לראות גמלים מחוץ לאצטדיון טרנר בבאר שבע. בלב הנגב, הכדורגל פורח. הקבוצה הוקמה לפני 76 שנה, עם שני תארים בלבד בשנות ה־70. הכול השתנה כשאלונה ברקת רכשה את המועדון ב־2007 והשקיעה בו. נבנה אצטדיון חדש, אימת היריבות. ב־2016 זכתה הקבוצה באליפות ראשונה אחרי 40 שנה, ו־100 אלף איש חגגו ברחובות. מאז הגיעו עוד שתי אליפויות”, סיפרו בנורבגיה.

“החוד לאירופה – סיפורה של מכבי תל אביב”

“מכבי תל אביב, שנוסדה ב־1906, היא אחת הקבוצות הוותיקות והמצליחות בישראל, מעולם לא ירדה מהליגה הבכירה. היא מזוהה עם מצוינות מקצועית, ערכים וחתירה מתמדת לאירופה. בנורבגיה מכירים את מכבי בזכות שני אירועים: המשחק מול בודו/גלימט בינואר 2025 (שבו הפסידה 3:1) והמהומות באמסטרדם בנובמבר 2024. בערב שלפני המשחק מול אייאקס, אוהדים ישראלים נתפסו כשהם מורידים דגלי פלסטין וצועקים סיסמאות גזעניות. בהמשך דווח גם על אלימות והשחתת רכוש”, המשיכו בנורבגיה לתאר את ישראל באור שלילי. “לאחר המשחק הותקפו אוהדי מכבי באמסטרדם”.

בנורבגיה סיכמו: “7 באוקטובר והמלחמה בעזה העמיקו את הקרע, גם בכדורגל”.