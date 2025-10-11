עיסאת לא צפוי לפתוח ברומניה מול אוסטריה

ליסב עיסאת קיבל החלטה לשחק בנבחרת רומניה על פני ישראל, כשכרגע הדבר עוד לא נחתם סופית לפחות במובן הטכני, מאחר והוא שיחק רק במשחק ידידות מול מולדובה ועוד לא ערך הופעה רשמית שתשייך אותו רשמית לרומנים בלבד.

בלם מכבי חיפה קיבל 90 דקות במדי הרומנים ב-1:2 מול מולדובה במשחק ההכנה, כשבתקשורת הרומנית אף ציינו אותו לשבח, אך כעת נראה כי הוא לא צפוי לפתוח בהרכב במשחק מחר (ראשון) מול אוסטריה במוקדמות מונדיאל 2026.

מאמן נבחרת רומניה ציין כי ישנה התלבטות בין מערך של שלושה בלמים – שיעניק סיכוי יותר גבוה לדקות לעיסאת – לבין מערך עם שני בלמים. למרות זאת, בתקשורת המקומית מאמינים כי יבחר באופציה השנייה.

הפרשן המקומי גבי בלינט טען כי “אין סיכוי” שהנבחרת תשחק עם קו 5 בהגנה: “אפשר לשכוח מזה, הנבחרת לעולם לא תשחק ככה”. בהרכב הצפוי שדווח ב”DigiSport”, וירג’יל גיטה מהאנובר ואנדריי בורצ’ה מיונאן יוקון צויינו כאלה שאמורים לתפוס את עמדות הבלמים במשחק.